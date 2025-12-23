فرار سائق مركبة في مطار بن غوريون بحادثة ذات خلفية جنائية

الشرطة الإسرائيلية تنفي وجود خلفية أمنية لحادثة مطار بن غوريون، وتؤكد أن فرار سائق مركبة تحمل لوحة ترخيص مزوّرة يعود لخلفية جنائية، مع استمرار عمليات البحث عنه.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن الحادثة التي وقعت عند مدخل مطار بن غوريون ليست ذات خلفية أمنية، وإنما حادثة جنائية، وذلك بعد استكمال فحص المركبة التي فرّ سائقها من المكان سيرًا على الأقدام عقب اختراقه معبر التفتيش.

وبحسب ما أفادت الشرطة وأمن سلطة المطارات، فإن عمليات تمشيط تُجرى في محيط المطار بحثًا عن السائق الذي اخترق معبر التفتيش عند المدخل من شارع 1، قبل أن يفرّ من مركبته. وأكدت الجهات المختصة أنه تم نفي أي شبهة لحدث أمني أو لمركبة مفخخة، مشيرة إلى أن فحص خبير المتفجرات أظهر خلو المركبة من أي عبوات أو تهديد أمني.

وأوضحت المعطيات أن المركبة كانت تحمل لوحة ترخيص مزوّرة، ولم تمتثل لتعليمات الحراس، ما عزّز الاشتباه بخلفية جنائية للواقعة. وأكدت الشرطة أنه في هذه المرحلة لا توجد أي تعليمات خاصة للجمهور، فيما تتواصل أعمال البحث عن السائق للتحقيق معه.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إسرائيلية عن اشتباه بحدث أمني في محيط مطار بن غوريون، عقب إنذار أطلقه كلب تفتيش مخصص لكشف المواد المتفجرة تجاه مركبة حاول سائقها دخول مجمع المطار، قبل أن يترجل منها ويفرّ سيرًا على الأقدام.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد استُدعي خبير متفجرات لفحص المركبة، حيث تبيّن أن لوحة الترخيص المثبّتة عليها "مزوّرة ولا تتطابق مع المركبة". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الشرطة دفعت بقوات معززة إلى الموقع.