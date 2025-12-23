الكنيست يمدد قانون تقييد القنوات الأجنبية حتى 2027

الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية بدعوى "المساس بأمن الدولة"، بأغلبية 22 مقابل 10. القانون يمنح وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة، صلاحيات واسعة تشمل وقف البث، إغلاق المكاتب، وحجب المواقع، مع رقابة قضائية محدودة.

صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات أجنبية بدعوى "المساس بأمن الدولة"، حتى نهاية عام 2027.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.

ويقضي القانون بتمديد العمل بـ"أمر الساعة" حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، بما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط قنوات أجنبية.

وأُقرّ القانون في نيسان/ أبريل 2024، واستهدف بشكل أساسي قناة الجزيرة التي اتهمتها السلطات الإسرائيلية بالعمل كـ"أداة دعائية" لحركة حماس.

وكان القانون في الأصل يقتصر على فترة الطوارئ التي أُعلنت في بداية الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

لكن في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2025، صوّت الكنيست على رفع حالة الطوارئ، وأدى تعديل أُقرّ مساء الإثنين إلى إبقاء القانون ساري المفعول لمدة عامين إضافيين.

وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وبمصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اقتنع بأن مضامينها "تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة".

وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية.

وينص القانون على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.

كما يفرض القانون آلية رقابة قضائية، بحيث يُعرض الأمر على رئيس المحكمة المركزية خلال 24 ساعة، على أن يصدر قرار قضائي خلال ثلاثة أيام.

ويشترط القانون استشارة أجهزة الأمن، بما فيها الشرطة، قبل إصدار قرار الحظر، إلا أنه وبذات الوقت فإن رأيا واحدا مؤيدا للإغلاق سيكون كافيا لإصدار قرار الإغلاق دون الحاجة لمراجعة قضائية.

وكتب وزير الاتصالات، شلومو كرعي، على حسابه في منصة "إكس": "القنوات الإرهابية خارجة عن القانون، سواء في الأوقات العادية أو خلال حالة الطوارئ".

وأضاف "بعد أن صوّتنا على هذا القانون عدة مرات خلال الحرب لوقف بث الجزيرة في إسرائيل، قمنا الليلة الماضية بإقراره بشكل نهائي بغض النظر عن حالة الطوارئ".

ويأتي تمديد القانون في ظل انتقادات حقوقية وإعلامية سابقة حذّرت من استخدامه لاستمرار فرض قيود على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية.

وتدهورت حرية الإعلام في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، حيث انخفض ترتيبها 11 مرتبة في مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة 2025، من المرتبة 101 إلى المرتبة 112 من بين 180 دولة شملها الإحصاء في 2024.