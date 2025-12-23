كاتس: إسرائيل ستقيم بؤرا استيطانية في شمال قطاع غزة

"نحن موجودون عميقا داخل غزة ولن نخرج من غزة كلها أبدا، ونحن موجودون داخل لبنان، وداخل سورية، وفي قمة جبل الشيخ، وداخل المخيمات في الضفة. ولن يكون هناك أي اتفاق ولن نتزحزح مليمترا في سورية"

تراجع وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان عصر اليوم، الثلاثاء، عن أقواله سابقا حول إقامة بؤر استيطانية في شمال قطاع غزة، وادعى أنها قيلت "في سياقات أمنية فقط".

وقال كاتس، صباح اليوم، إن إسرائيل ستقيم بؤرا استيطانية، وصفها بأنها "نويات ناحال"، في شمال قطاع غزة "عندما يحين الوقت، وبالطريقة الملائمة".

وجاءت أقوال كاتس خلال مراسم لبناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وإخلاء مقر لواء في الجيش الإسرائيلي في المستوطنة.

وقال كاتس إن "هذه الحكومة هي حكومة استيطان، وهي تسعى إلى القتال. وإذا كانت السيادة ممكنة، فسنفرض سيادة. ونحن في فترة السيادة العملية الآن. والآن، بسبب المواقف والقوة التي أظهرتها إسرائيل بعد الكارثة الرهيبة في 7 أكتوبر، توجد فرص لم تكن موجودة منذ فترة طويلة".

واعتبر كاتس أنه "نحن موجودون عميقا داخل غزة ولن نخرج من غزة كلها أبدا، لن يحدث أمر كهذا. ونحن موجودون هنا كي ندافع ونمنع ما حدث".

واستطرد أنه "نحن موجودون داخل لبنان، وداخل سورية، وفي قمة جبل الشيخ في المنطقة الأمنية، وداخل مخيمات الإرهاب في الضفة".

وتابع كاتس أن "الجيش الإسرائيلي يفصل بين أعداء جهاديين وبين مستوطناتنا وسكاننا. ونحن لا نعتمد على أي أحد، وألا يروي أحد قصصا علينا، لن يكون هناك أي اتفاق ولن نتزحزح مليمترا في سورية".

وتباهى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في المراسم نفسها، بما وصفه بـ"هيجان بالغ" في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "يمنحنا دعما كاملا في الهيجان الذي ننفذه هنا في هذه السنوات الثلاث"، منذ تشكيل حكومة نتنياهو.