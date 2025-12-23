نتنياهو يتهرب من محاكمته: مناورة صاروخية بدل تدريب عادي على هزة أرضية

نتنياهو قال للقضاة في بداية جلسة محاكمته إنه "يوجد اليوم تدريب كبير جدا لنشر مستشفيات ميدانية في الشمال ضد هجوم صاروخي كبير"، لكن تبين أنه تدريب عادي على التعامل مع هزة أرضية، في إطار استعدادات عادية لمستشفى "زيف" في صفد

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة محاكمته اليوم، الثلاثاء، أنه يتعين عليه مغادرة الجلسة لنصف ساعة كي يشارك في تدريب يحاكي هجمات صاروخية واسعة على إسرائيل، لكن تدريبا ليس موجودا في أجندة الجيش الإسرائيلي الآن.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إنه، بدلا من التدريب المزعوم على هجمات صاروخية، جرى تدريب عادي على التعامل مع هزة أرضية، وأنه كان تدريبا مخططا له مسبقا، في إطار استعدادات عادية في المركز الطبي "زيف" في مدينة صفد، الذي نشر مسبقا عن هذا التدريب.

وكان نتنياهو قد وقف أمام القضاة في بداية جلسة محاكمته، وقال إنه "يوجد اليوم تدريب كبير جدا لنشر مستشفيات ميدانية في الشمال ضد هجوم صاروخي كبير، وقد أجري التدريب الأخير قبل 15 عاما. وأطلب استراحة عند الساعة 11:00 لمدة نصف ساعة سأشارك فيها في التدريب عِبر الزوم". وسمح القضاة لنتنياهو بمغادرة قاعة المحكمة عند الساعة 10:50 لمدة قصيرة.

وجاء في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لوزير الصحة، حاييم كاتس، الذي شارك في التدريب على مواجهة هزة أرضية، أن "التدريب شمل استخدام نظام الطوارئ، وعملية اتخاذ قرارات وتعاون بين جميع الجهات المهنية والطبية في حالات طوارئ وبينها هزة أرضية".

وانضم مستشفى "شيبا" إلى التدريب بهدف دعم مركز "زيف" الطبي في إطار احتمال إقامة مستشفى ميداني، كالذي تم التدريب عليه في موقع تحت سطح الأرض في "شيبا" خلال الحرب ضد إيران.