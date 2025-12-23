485 ألف جرعة من لقاحات الإنفلونزا تصل إسرائيل مع تصاعد الإصابات والوفيات

وصلت نحو 485 ألف جرعة إضافية من لقاحات الإنفلونزا إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل تصاعد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة ومع حلول فصل الشتاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها قامت بشراء اللقاحات، وبدأت بعملية توزيع آلاف الجرعات على صناديق المرضى في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت إنه "وبالتوازي، وعلى خلفية الارتفاع في معدلات الإصابة بالإنفلونزا، ومن منطلق حماية الفئات المعرضة للخطر، تطلق وزارة الصحة حملة وقائية مخصصة في دور رعاية المسنين والمؤسسات التمريضية في أنحاء البلاد".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه "في إطار الحملة تم توزيع مجموعات وقاية على 255 دار رعاية، تشمل لقاحات الإنفلونزا، كمامات، دواء تاميفلو، وفحوصات لتشخيص الإنفلونزا، بهدف الحد من الإصابات الشديدة ومنع تفشيات واسعة بين الفئات الهشة".

وتأخذ معدلات الإصابة بالإنفلونزا منحى تصاعديا، وتوصي وزارة الصحة عموم المواطنين بتلقي التطعيم في أقرب وقت ممكن.

ولفتت إلى أنه "رغم أن لقاح الإنفلونزا لا يمنع العدوى بشكل كامل، إلا أنه يخفض بصورة كبيرة خطر الإصابة الشديدة والمضاعفات. اللقاح متوفر ويعطى مجانا في صناديق المرضى".

كما أوصت الفئات المعرضة للخطر بالنظر في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وخلال التجمعات، بالإضافة إلى ارتدائها من قبل الطواقم الطبية والزائرين في دور رعاية المسنين والمؤسسات التمريضية، حفاظا على سلامة النزلاء والعاملين.

يشار إلى أنه سجلت 5 حالات وفاة لأطفال بالبلاد بسبب الإنفلونزا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى نقل مئات المصابين وتلقيهم العلاج في المستشفيات.