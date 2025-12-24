السجناء الإسرائيليون المدانون بالتجسس لإيران يطالبون بتحسين ظروف اعتقالهم

السلطات الإسرائيلية تجمّع هؤلاء السجناء في قسم خاص بهم في سجن الدامون، الذين قدموا في السنة الأخيرة التماسات يطالبون فيها بتحسين ظروف اعتقالهم، بزيادة مدة "الفورة" وإدخال كتب دينية لزنازينهم والطهي بأنفسهم وغير ذلك

قدم عشرات السجناء الإسرائيليين، الذين يوصفون بأنهم "أمنيون" في أعقاب اعتقالهم وإدانتهم بالتجسس لصالح إيران في السنتين الأخيرتين، التماسات إلى المحكمة للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.

وتجمع السلطات الإسرائيلية هؤلاء السجناء في قسم خاص بهم في سجن الدامون في جبل الكرمل، وهو سجن تحتجز فيه معظم الأسيرات الفلسطينيات. وتشمل ظروف سجنهم الخروج إلى ساحة منفصلة عن الأسرى لمدة ساعة يوميا، وهم منعزلون عن باقي الأسرى، ويسمح لهم بلقاء محاميهم داخل السجن فقط ولا يسمح لهم بمحادثات هاتفية ولا لقاءات مع أفراد عائلاتهم، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء.

ويطالب هؤلاء السجناء في التماساتهم بإدخال كتب دينية إضافية إلى زنازينهم، وزيادة مبلغ مصروفهم لمشتريات من حانوت السجن (كانتينا)، والسماح لهم بطهي طعامهم في الزنازين وزيادة ساعات الجولة اليومية في ساحة السجن (الفورة).

وطالب أحد هؤلاء السجناء، ويدعى مردخاي مامان، بتغيير تصنيفه من "أسير أمني" إلى أسير جنائي وتغيير ظروف سجنه بما يتلاءم مع هذا التصنيف. وفُرضت عقوبة السجن عليه لعشر سنوات بعد إدانته "بالتواصل مع عميل أجنبي والدخول إلى دولة عدو". ورفضت المحكمة التماسه.

وطالب سجين آخر في التماس بأن يحصل على ماء ساخن طوال ساعات اليوم، بعد تقليصها لمدة سبع دقائق فقط، كما طالب بإدخال عدة أمور إلى زنزانته بينها أقلام وأوراق وفرشة ووسادة وطاولة وكراسي، إضافة إلى أجهزة كهربائية بينها جهاز راديو وجهاز تدفئة.

وأشارت "كان" إلى أن مصلحة السجون تشتبه بجميع هذه الالتماسات وتعتبرها وسيلة محتملة من جانب السجناء لنقل معلومات خول ظروف اعتقالهم.

ورفضت المحكمة عشرات الالتماسات التي قدمت في العام الحالي، ويتوقع أن تنظر المحكمة، يوم الأحد المقبل، في تسعة التماسات قدمها سجين واحد، حسب "كان"، التي اعتبرت أنه إذا وافقت المحكمة على التماس واحد، "سيكون لذلك تبعات على جميع الأسرى الأمنيين في السجون".