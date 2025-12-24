تقرير: نتنياهو يطالب مستشاريه بالاستعداد لإمكانية حل الكنيست قريبا

نتنياهو طلب أيضا تشكيل الطاقم الذي سيقود الحملة الانتخابية لحزب الليكود، وسط ترجيح أن حل الكنيست سيكون على خلفية قانون تجنيد الحريديين للجيش والمعارضة الواسعة له داخل حزب الليكود

الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة الحريديين ضد التجنيد في بني براك، أول من أمس (Getty Images)

يكرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القول لوزرائه إن ولاية حكومته الحالية ستستمر حتى نهايتها القانونية، في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأنه "سنمرر ميزانية الدولة المقبلة، والانتخابات ستجري في موعدها".

لكن نتنياهو طلب من مستشاريه المقربين، مؤخرا، الاستعداد لوضع يتم فيه حل الكنيست، بحيث تجري الانتخابات قبل أربعة أشهر من موعدها الرسمي، كما طلب تشكيل الطاقم الذي سيقود الحملة الانتخابية لحزب الليكود، ما يعني إجراء انتخابات داخلية قريبا لانتخاب قائمة مرشحي الحزب، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

ويتعهد نتنياهو في محادثاته مع وزراء بسن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم علمه بأن احتمال ذلك سيكون صعبا، ولذلك طلب الاستعداد لاحتمال حل الكنيست بشكل مبكر وألا يتم سن قانون كهذا وعدم سن قانون ميزانية الدولة أيضا.

ونقل "واينت" عن مصدر رفيع في الحكومة قوله إن نتنياهو "يوحي لجميعنا بأن الانتخابات في موعدها، لأنه لا يريد إحداث ضعف في الطاعة وأجواء نهاية منهارة. ورغم أنه يريد الانتخابات في موعدها وليس معنيا بإهدار ولو يوم واحد من ولايته، لكن فعليا، الليكود بات يستعد لاحتمال حل الكنيست قريبا".

وفي هذه الأثناء، لا تزال الأحزاب الحريدية ترفض التصويت على مشاريع قوانين يطرحها الائتلاف بسبب عدم سن قانون تجنيد الحريديين حتى الآن، بينما يعارض أعضاء كثيرون في الليكود صيغة القانون التي يطرحها رئيس لجنة الخارجية والأمن، بوعاز بيسموت، التي تعفي الحريديين من التجنيد.

وفي ظل هذا الوضع، اضطر الائتلاف إلى إزالة مشاريع قوانين عن جدول أعمال الكنيست، أول من أمس، بعدما أوضحت الأحزاب الحريدية أنها لن تؤيدها، خاصة بعد حملة اعتقال حريديين يرفضون التجنيد، فيما تشير تقديرات سياسيين إلى أنه من الجائز ألا يكون هناك مفر من حل الكنيست.

وذكرت القناة 12 أن نتنياهو لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يتردد بشأن إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو، ما يعني حل الكنيست في آذار/مارس، وبين إجرائها في أيلول/سبتمبر، لكنه يميل أكثر لإجرائها في حزيران/يونيو بسبب المعارضة الشديدة لقانون إعفاء الحريديين من التجنيد.

وجاء في بيان لحزب الليكود، اليوم، أن "الأنباء حول تقديم موعد الانتخابات هي أنباء كاذبة بالمطلق. وسنمرر ميزانية الدولة وقانون التجنيد، والحكومة ستكمل ولايتها والانتخابات ستجري في موعدها".