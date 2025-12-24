كاتس يصادق على تعيين قائدي سلاحي الجو والبحرية

زامير أعلن قبل شهرين عن تعيين الضابطين، لكن كاتس جمّد تعيينهما من أجل دراسة مسؤوليتهما عن هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى حين أعلن مراقب جهاز الأمن أن لا سبب يمنع تعيينهما

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، عن مصادقته على تعيين الضابط برتبة عميد، عومر تيشلر، قائدا لسلاح الجو، والجنرال إيال هرئيل قائدا لسلاح البحرية.

وأضاف كاتس أنه صادق على تعيينهما بعد أن أعلن مراقب جهاز الأمن، يائير فولانسكي، أنه لا يوجد سبب يمنع تعيينهما.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد أعلن عن تعيين الضابطين قبل شهرين، لكن كاتس منع تعيينهما من أجل دراسة مسؤوليتهما عن هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وحسب كاتس، فإن "هذان ضابطان متفوقان سيعززان قوة الجيش الإسرائيلي في الجو والبحر، وبعد إنهاء مراقب جهاز الأمن لتقصي حقائق بموجب طلبي حول أحداث 7 أكتوبر وتوصياه الإيجابية، قررت المصادقة على التعيينات".

وتابع كاتس أنه يجب استكمال التحقيقات حول أداء الجيش في 7 أكتوبر، "كأساس لاتخاذ القرارات حول التعيينات واستخلاص الدروس حيال بناء القوة وقدرات الجيش الإسرائيلي".