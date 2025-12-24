نتنياهو: التفوّق الجوي أساس لأمن إسرائيل... لن نسمح بالإخلال بميزان القوى

نتنياهو يشدد خلال تخريج فوج طيّارين في سلاح الجو أن إسرائيل ستعمل على الحفاظ على تفوّقها الجوي ومنع أي تسليح أميركي قد يخلّ بميزان القوى الإقليمي، متوعّدًا بالرد على إيران وحماس وحزب الله، ومعلنًا استثمارًا ضخمًا في صناعة تسليح مستقلة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "التفوّق الجوي لإسرائيل في الشرق الأوسط هو حجر الأساس في أمنها القومي"، ملمّحًا إلى أن تل أبيب ستعمل على منع دول إقليمية، بينها تركيا والسعودية، من الحصول على أسلحة أميركية من شأنها الإخلال بميزان القوى في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في مراسم تخريج فوج جديد من الطيارين في سلاح الجوّ الإسرائيلي، التي أُقيمت في قاعدة حتسريم الجوية، وذلك في وقت تسعى فيه دول إقليمية، من بينها السعودية وتركيا والإمارات، إلى الحصول على مقاتلات "إف 35" الأميركية.

وأضاف نتنياهو أن هذا التفوّق "يتحقق بفضل الطيارين والملاحين وبفضل أفضل الطائرات في العالم التي نزوّد بها قواتنا"، مشددا على أن إسرائيل "ستواصل تزويد طياريها بأفضل الأدوات، وكذلك منع من يجب منعه من الحصول على هذه الأدوات".

وفي حديثه عن إيران، قال نتنياهو إن "أعداءنا لا يركنون إلى الراحة، بل يلعقون جراحهم ويعيدون التسلّح من أجل مهاجمتنا مجددًا"، على حد تعبيره. كما تطرّق إلى رفض حركتي حماس وحزب الله نزع سلاحهما، وقال: "سنردّ وفقًا لذلك".

من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "المنظومة الأمنية تتابع التطورات عن كثب"، مضيفًا: "ما كان قبل السابع من أكتوبر لن يتكرر"، ومشددًا على أن إسرائيل "لن تسمح بتهديدات إبادة ضدها".

أما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، فقال إن "منذ إخفاق السابع من أكتوبر، يعمل سلاح الجوّ إلى جانب القوات البرية بقوة وبحجم غير مسبوقين، في ساحات قريبة وبعيدة، ما غيّر الواقع الأمني في الشرق الأوسط".

وقال نتنياهو إن إسرائيل "انطلقت من درك السابع من تشرين الأول/ أكتوبر لتقفز في الشرق الأوسط"، على حدّ تعبيره، معتبرًا أن ما وصفها بـ"الإنجازات المذهلة في حرب الانبعاث" عززت مكانة إسرائيل الدولية.

وقال نتنياهو: "بفضل هذه الإنجازات، طلب مستشار ألمانيا اللقاء بي في إسرائيل، وبعد الزيارة أستطيع أن أقول إن ألمانيا ترغب في شراء المزيد والمزيد من المنظومات منّا"، مضيفًا أن "دولًا أخرى كثيرة في العالم تقف في الطابور".

وتابع: "في حرب الانبعاث، وخصوصًا خلال 12 يومًا من الحرب على إيران (في حزيران/ يونيو الماضي)، أثبتنا أمام أنظار العالم كله ما هو التفوّق الجوي الإسرائيلي".

وقال نتنياهو، في تلميح موجّه إلى إيران، إنّ "التهديدات القديمة تغيّر شكلها، فيما تولد تهديدات جديدة صباحًا ومساءً"، مضيفًا: "نحن لا نسعى إلى مواجهات، لكن أعيننا مفتوحة". وأضاف أنّ إسرائيل "ستسعى إلى أن تُنتَج منظومات تسليحها داخل إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في السياق ذاته أن إسرائيل "ستستثمر نحو 350 مليار شيكل من أجل بناء صناعة تسليح مستقلة"، وقال إن الهدف من هذه الخطوة هو "تقليص الاعتماد على أطراف أخرى" وتعزيز الاكتفاء الذاتي العسكري.

وختم بالقول: "نريد تقليص اعتمادنا على أي طرف، حتى على الأصدقاء. أفضل العقول في صناعاتنا الدفاعية تعمل بلا توقف على تطوير أنظمة أسلحة تضمن تفوق إسرائيل في ساحة معارك المستقبل".