استطلاع: 55% من الإسرائيليين يرون لجنة تحقيق سياسية لن تكشف الحقيقة وتقارُب بين نتنياهو وبينيت

يتصدّر حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، النتائج في انتخابات تُجرى اليوم، فيما ترى أغلبية إسرائيلية أن لجنة التحقيق "القومية" التي تمضي الحكومة في تشكيلها، "لن تكشف الحقيقة" في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، نُشرت نتائجه، الخميس.

وبحسب استطلاع القناة الإسرائيلية 12، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ25 مقعدًا، يليه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت بـ22 مقعدًا، فيما يتحصّل ثالث أكبر حزب، وهو "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على 11مقعدا.

ويحصل حزبا "ييش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" على 9 مقاعد لكلّ منها، فيما يحصل كل من "شاس" و"عوتسما يهوديت" الذي يترأسه وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير على 8 مقاعد لكل منهما.

وأظهر الاستطلاع حصول "يهدوت هتوراة"، وحزب "يَشار" الذي يترأسه غادي آيزنكوت على 7 مقاعد.

وتحصل الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، كما تحصل القائمة الموحَّدة على مثلها، فيما يحصل حزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه بتسلئيل سموتريتش على 4 مقاعد.

ولا يتجاوز كل من "كاحول لافان" الذي يترأسه بيني غانتس، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط، نسبة الحسم.

من الأنسب لتولّي رئاسة الحكومة؟

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع أن نتنياهو لا يزال متقدمًا على منافسيه المحتملين، إلا أنّ هناك تقاربا بينه وبين رئيس الحكومة الأسبق، فمقارنة بنفتالي بينيت، يرى 38% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 37% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب، فيما أجاب المتبقون من المشاركين بـ"لا أحد منهما" أو "لا أعلم". ويمثّل هذا تحسنًا ملحوظا لبينيت.

أما في مواجهة رئيس المعارضة يائير لبيد، فقد حصل نتنياهو على 41%، فيما حصل الأول على 26% من تأييد المشاركين بالاستطلاع. وأجاب باقي المشاركين بـ"لا أحد منهما" أو "لا أعلم".

وفي مواجهة آيزنكوت، تراجعت شعبيّة نتنياهو من 42% إلى 40%، بينما واصل آيزنكوت صعوده بنسبة 1%، لتصل نسبة مؤيّديه إلى 28% في مسألة مدى ملاءمته للمنصب، فيما انحصرت إجابات المشاركين الآخرين بـ"لا أحد منهما" أو "لا أعلم".

لجنة التحقيق في فشل 7 أكتوبر

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كانت لجنة التحقيق "القوميّة" التي يشكّلها سياسيون، للتحقيق في فشل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قادرة على كشف الحقيقة، فأجاب 55% من إجماليّ المشاركين، أنهم يرون أن اللجنة "غير قادرة على كشف الحقيقة".

وذكر 35% من المشاركين في الاستطلاع، أن اللجنة قادرة على "التوصّل إلى الحقيقة"، فيما أجاب 10% بـ"لا أعلم".

أما من بين ناخبي الائتلاف الحكوميّ فقط، يعتقد 58% أن اللجنة ستتوصّل إلى الحقيقة، بينما يعتقد 79% من ناخبي المعارضة أن هذه اللجنة لن تتوصّل إليها.

وقد أجرى استطلاع القناة 12 معهد "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، عبر الإنترنت والهاتف، على عيّنة تمثيليّة من 500 شخص، بنسبة خطأ في العيّنة، تصل بالحالة القصوى إلى 4.4%.