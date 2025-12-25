تعليق عضوية إسرائيل في المجلس الأوروبي لسلامة النقل والمواصلات بسبب "إجراءات الحكومة"

نصّت الرسالة كذلك على أن "الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحاليّة، لا تُعدّ متوافقة مع الالتزام المبدئيّ للمنظمة الأوروبية لسلامة النقل، وبرنامج مؤشر أداء السلامة على الطرق الأوروبي، بحماية الأرواح".

عُلِّقت عضوية إسرائيل في المجلس الأوروبي لسلامة النقل والمواصلات (ETSC) عقب إجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، ترى المنظمة أنها تتعارض مع التزامها الأساسيّ بإنقاذ الأرواح.

وأعلن المجلس الأوروبي، إنهاء مشاركة إسرائيل في برنامج مؤشر أداء السلامة على الطرق الأوروبي (PIN) من دون أي إمكانية واضحة للعودة إلى المؤشّر، وذلك في رسالة رسمية ومُقتضبة.

ووفقًا للرسالة، فقد اتُخذ القرار في اجتماع مجلس إدارة المنظمة، الذي عُقد في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

واتُفق في ذلك الاجتماع على تعليق عضوية "الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق في إسرائيل" (NRSA) في البرنامج، "حتى إشعار آخر"، بدءًا من 1 كانون الأول/ ديسمبر.

ونصّت الرسالة كذلك على أن "الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحاليّة، لا تُعدّ متوافقة مع الالتزام المبدئيّ للمنظمة الأوروبية لسلامة النقل، وبرنامج مؤشر أداء السلامة على الطرق الأوروبي، بحماية الأرواح".

وقد لقي 452 شخصا مصارعهم في إسرائيل، منذ بداية عام 2025، بينهم 145 عربيا.

ووفق المعطيات الإسرائيلية، فقد شهد العام الجاري، 431 حادثا قاتلا. ومن بين الضحايا 6 أشخاص لاقوا مصارعهم في آخر أسبوع.

وفي عام 2024، لقي 439 شخصات مصارعهم بحوادث الطرق، فيما لقي 361 مصارعهم بحوادث مماثة في عام 2023.