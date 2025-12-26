الشرطة الإسرائيلية تطلق سراح جندي مستوطن دهس فلسطينيا في بيت جرير

الجندي المستوطن تعمد دهس شاب فلسطيني كان يصلي في جانب الشارع، واعتدى على سائق مركبة عمومية، والشرطة تحوله إلى الاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام

الجندي المستوطن يتعمد دهس شاب فلسطيني في دير جرير، أمس (تصوير شاشة)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أنها أفرجت عن الجندي المستوطن الذي أقدم، أمس، على دهس فلسطيني بشكل متعمد أثناء تأديته الصلاة في الشارع في قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهر توثيق مصور إقدام المستوطن الجندي بجيش الاحتلال الذي كان على متن دباب (تراكتورون)، بدهس الفلسطيني عمدا، ثم توجه واعتدى على سائق مركبة عمومية في المكان بينما حاول على ما يبدو توثيق ما حدث.

وحسب الشرطة، فإنه تم تحويل المستوطن وهو جندي في الاحتياط إلى الاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام، وفُرض عليه حظر لقاء أشخاص آخرين. وادعت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرا بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي والشرطة العسكرية.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه صادر سلاح الجندي المستوطن و"إنهاء خدمته بسبب خطورة الأحداث".

وخلال اعتداء الجندي المستوطن في دير جرير، أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالطفيفة بعد إطلاق النار على منازل عند مدخل القرية.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطن وآخرين أطلقوا الرصاص الحي صوب الشبان في القرية خلال الهجوم، من دون أن يبلغ عن إصابات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للجنود.