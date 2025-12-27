اعتقال شقيقي منفذ العملية المزدوجة والنظر بتمديد اعتقالهما مع المشغل من عرابة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شقيقي منفذ العملية المزدوجة بين بيت شان والعفولة بعد مداهمة مبنى زراعي قرب عرابة البطوف، وأنها ستقوم بعرضهما مع المشغل من عرابة أمام المحكمة لتمديد اعتقالهم.

المركبة التي نفذت بها العملية المزدوجة قرب العفولة، الجمعة (Gettyimages)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شقيقي منفذ العملية المزدوجة التي وقعت الجمعة بين بيت شان والعفولة وهما من قباطية جنوب جنين، وذلك أثناء مكوثهما في منطقة الجليل شمالي البلاد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك، إنهما اعتقلا الشقيقين (30 و33 عاما) بعد مداهمة القوات لمبنى زراعي قرب مدينة عرابة في منطقة البطوف، في أعقاب "تلقي مؤشرات عن مكان تواجدهما أثناء محاولتهما الاختباء".

وذكرا أنه جرى اعتقالهما بالإضافة إلى مشغل منفذ العملية وهو من مدينة عرابة البطوف الذي اعتقل بعد وقت قصير من وقوع العملية التي نفذت بواسطة مركبته.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة مساء السبت بطلب الشرطة تمديد اعتقال مشغل وشقيقي منفذ العملية على ذمة التحقيق.

وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في العملية، وذلك لغاية يوم 26 كانون الثاني/ يناير المقبل أو حتى صدور قرار آخر.

ووقعت العملية المزدوجة الجمعة بين بيت شان والعفولة، وأسفرت عن مقتل رجل وامرأة إسرائيليين جراء تعرضهما للدهس والطعن.

وفي أعقاب العملية، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية، وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية في البلدة، وداهمت منزل منفذ العملية وشرعت بأعمال مسح تمهيدا لهدمه.