زامير يوعز بتعزيز القوات بالقيادة الوسطى وفرض طوق وحظر تجول في قباطية

تواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على بلدة قباطية جنوب جنين لليوم الثاني على التوالي عقب العملية المزدوجة، فيما أوعز زامير بـ"مواصلة العمليات الهجومية وفرض طوق وحظر تجول".

أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بتعزيز القوات في القيادة الوسطى، إلى جانب مواصلة العمليات الهجومية بما في ذلك فرض طوق وحظر تجول في قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة عقب العملية المزدوجة التي وقعت الجمعة بين بيسان والعفولة وأسفرت عن مقتل رجل وامرأة إسرائيليين.

كما وجه باستكمال إغلاق منزل منفذ العملية، والعمل على استكمال الإجراءات تمهيدا لهدمه، بالإضافة إلى "تحسين قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية في المنطقة، سواء إن لأغراض الرصد أو لإغلاق الفتحات بشكل سريع".

زامير خلال تقييم الأوضاع عقب العملية المزدوجة

وقد أجرى زامير تقييما للوضع غداة العملية المزدوجة، بمشاركة قائد القيادة الوسطى، وقائد فرقة "يهودا والسامرة"، ورئيس الإدارة المدنية، وقائد لواء "منشه"، بالإضافة إلى قادة آخرين من الأجهزة الأمنية.

وشدد زامير خلال تقييم الأوضاع على "ضرورة العمل بشكل منظومي لتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، والعمل المشترك في مواجهة التسلل غير الشرعي، مثلما يتم التعامل مع ’الإرهاب’".

واعتبر أن "سمات هذه المرحلة تتمثل بالمنفذين الذين يتصرفون بمفردهم والمقيمين غير القانونيين"، داعيا إلى "تعزيز وتحسين تطبيق القانون ضد ناقليهم ومشغليهم، بالتوازي مع مواصلة تحسين وتطوير القدرات لرصد وتحييد منفذي العمليات".

وقال زامير إن "هدفنا واضح وهو مواصلة كبح ’الإرهاب’ ومنعه قبل انطلاقه"، مضيفا أن "العملية (المزدوجة) تسلط الضوء على مسؤولية الجيش في التعلم واستخلاص العبر وتعزيز حماية مواطني إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وفي جميع الجبهات".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء السبت، إن "القوات قامت بعملية مسح هندسي لمنزل المنفذ وعملت على إغلاقه، على أن يتم لاحقا الشروع بهدمه".

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على بلدة قباطية لليوم الثاني على التوالي، في ظل إغلاق محكم وحملة استجواب ميداني لعشرات الفلسطينيين، وتهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.

من قباطية، الجمعة (Gettyimages)

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها، واستجوبت عشرات الفلسطينيين وحققت معهم ميدانيا.

كما جرفت آليات الاحتلال عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية، ومنع المواطنين من الخروج منها أو الدخول إليها. كما دمرت البنية التحتية وقطعت الكهرباء عن عدة أحياء في البلدة.