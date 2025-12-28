المستشارة القضائية للحكومة: مشروع قانون التجنيد يعفي 95% من الشبان الحريديين

نائبا المستشارة القضائية: مشروع القانون يتناقض مع قرار المحكمة بشأن واجب الحكومة بأن تبلور حتى مطلع الشهر المقبل خطة لتجنيد جميع طلاب الييشيفوت الذين تلقوا أوامر تجنيد وآلاف المتهربين من الخدمة، وأن تشمل سلب منافع اقتصادية

اعتبر نائبا المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون وأفيطال سومبولينسكي، إن مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، والذي جرت مداولات حوله اليوم، الأحد، يعفي 95% من الحريديين في سن التجنيد، وذلك بعد جاء في وجهة نظر قدمتها المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، أن مشروع القانون ليس دستوريا وإنما يوفر حلولا فحسب لاحتياجات المعاهد التوراتية الحريدية (الييشيفوت).

وأضاف نائبا المستشارة أن مشروع القانون أدى إلى إضعاف أدوات الحكومة والجيش المتمثلة بعقوبات من أجل الإلزام بالتجنيد، قياسا بالوضع القانون الحالي بهدف وضع حل لاحتياجات الجيش الحالية، وأن مجرد الحديث في مشروع قانون بيسموت عن أن مجموعة سكانية معينة ملزمة بتجنيد "مجتمعي"، خلافا من الإلزام بتجنيد شخصي لجميع الشبان المجندين للجيش، هو بحد ذاته انحراف جوهري عن مبدأ المساواة وتفضيل لمجموعة معينة.

وحسب نائبا المستشارة، فإنه "يبدو أن مشروع القانون يمنح حلا، قبل أي شيء آخر، لاحتياجات الييشيفوت لضخ فوري لأموال دعم مباشرة وغير مباشرة؛ ولإعادة منافع للطلاب مقابل دراستهم؛ وإلغاء أوامر الامتثال بالخدمة العسكرية وإجراءات إنفاذ شخصية التي اتخذت ضد متهربين والعودة إلى مسار قانوني يقيد بقاء الشبان الحريديين في الاييشيفوت حنة سن 26 عاما كشرط للجصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية".

وأضاف نائبا المستشارة، حسب موقع "واينت" الإلكتروني، أنه "في المقابل، مشروع القانون لا يشمل تسويات من شأنها أن تدفع ضرورات أمنية ملحة كالتي قدمها الجيش، بخفض العبء عن كاهل عناصر الاحتياط، ولا يمنح سلطات الدولة والجيش أدوات قعالة من أجل إنفاذ التجنيد الإلزامي بصورة فورية".

وبحسبهما، فإن "المصادقة على مشروع القانون بصيغته الحالية لن تسمح بعد الآن بإنفاذ القانون ضد آلاف طلاب الييشيفوت الذين تم الإعلان عنهم أنهم متهربون من الخدمة، وستنتهي صلاحية عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة".

وأشار نائبا المستشارة إلى أن مشروع القانون يتناقض مع قرار المحكمة بشأن واجب الحكومة بأن تبلور حتى مطلع الشهر المقبل خطة لتجنيد جميع طلاب الييشيفوت الذين تلقوا أوامر تجنيد وآلاف المتهربين من الخدمة، وأن تشمل سلب منافع اقتصادية.

وأضافا أنه ليس بالإمكان الدفاع عن مشروع القانون أمام المحكمة العليا، لأن مشروع القانون يسعر إلى أن يرسي بقانون الفصل بين التجنيد الإلزامي للجمهور وبين تجنيد شخص ينتمي للمجتمع الحريدي. وفيما واجب التجنيد هو واجب شخصي لمجمل السكان، فإن هذا الواجب لا يسري على الجمهور الحريدي".