في ظل الحرب: تراجع هجرة اليهود إلى إسرائيل للعام الثالث على التوالي

معطيات رسمية تُظهر استمرار انخفاض أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل في 2025، مقابل ارتفاع محدود من دول غربية، في ظل الحرب على غزة وتغيّر أنماط الهجرة عالميًا.

واصل عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل تسجيل تراجع خلال عام 2025، للسنة الثالثة على التوالي، بعدما وصل منذ مطلع العام 21,900 مهاجر يهودي من 105 دول، وفق معطيات رسمية نُشرت قبيل انتهاء العام الميلادي.

وجاءت هذه الأرقام ضمن معطيات أصدرتها وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد بالتعاون مع الوكالة اليهودية، اليوم الإثنين، وتُظهر استمرار الانخفاض مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبلغ عدد المهاجرين في عام 2024 نحو 31,068، وفي 2023 نحو 46,069، بينما سُجّلت ذروة استثنائية في عام 2022 مع 74,807 مهاجرين، غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا على خلفية الحرب بين الجانبين.

وتشير المعطيات إلى أن نحو ثلث المهاجرين في عام 2025 هم من الفئة العمرية 18–35 عامًا، مع تسجيل زيادة ملحوظة في هجرة الشباب من الغرب مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ارتفاع في وتيرة الهجرة من فرنسا وبريطانيا.

وعلى مستوى توزيع الدول، ما تزال روسيا في صدارة الدول المصدِّرة للمهاجرين اليهود إلى إسرائيل، مع وصول نحو 8,300 مهاجر، رغم تسجيل تراجع حاد بنسبة 57% مقارنة بعام 2024، حين بلغ العدد قرابة 19,500.

وتلتها الولايات المتحدة بـ3,500 مهاجر، بزيادة 5% مقارنة بالعام الماضي، و30% مقارنة بعام 2023. وسُجّل من فرنسا ارتفاع لافت بنسبة 45%، مع وصول نحو 3,300 مهاجر، مقابل 2,228 في عام 2024.

وواصلت بريطانيا اتجاه الارتفاع للسنة الثانية على التوالي، مع 840 مهاجرًا مقابل 700 في العام الماضي، بزيادة 19%، وبما يقارب ضعف العدد مقارنة بعام 2023. وللمقارنة، بلغ عدد المهاجرين في عام 2023 نحو 2,717 من الولايات المتحدة، و1,109 من فرنسا، و406 من بريطانيا.

وأظهرت معطيات الوكالة اليهودية أنه خلال عام 2025 فُتحت ملفات هجرة لنحو 30 ألف يهودي حول العالم، مع تصدّر فرنسا وروسيا قائمة الدول في فتح الملفات، في حين سُجّل أكبر نمو نسبي في بريطانيا (70%) وأستراليا (67%).

كما تلقّى مركز الهجرة العالمي التابع للوكالة اليهودية خلال العام أكثر من 126 ألف توجّه هاتفي من مهتمين بالهجرة، بلغات متعددة، من بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

وفي ما يتعلّق بالعام المقبل، من المتوقع أن تشهد إسرائيل خلال عام 2026 هجرة نحو 1,200 شخص من أبناء قبيلة "بني مناشيه" التبتية (يسكنون في مناطق بأفغانستان والصين وميانمار والهند)، وذلك في إطار قرار حكومي شاركت في بلورته جهات رسمية عدة، بينها وزارة الهجرة، والوكالة اليهودية، وسلطة السكان والهجرة، والحاخامية الرئيسية.

وعلى صعيد الهجرة من أميركا الشمالية، أفادت منظمة "نفش بنفش"، التي تعمل بالتعاون مع وزارة الهجرة والوكالة اليهودية و"كاكال)" والصندوق القومي اليهودي في الولايات المتحدة، بأن 4,150 مهاجرًا وصلوا إلى إسرائيل من المنطقة خلال عام 2025، بزيادة 12% مقارنة بالعام الماضي.

ووفق معطيات المنظمة، شهدت الأعوام 2022–2025 ارتفاعًا تراكميًا في عدد ملفات الهجرة المفتوحة، من 8,943 ملفًا في عام 2022 إلى 13,389 ملفًا في عام 2025، مع تسارع ملحوظ بين عامي 2022 و2024، واستمرار الاتجاه التصاعدي خلال العام الجاري.