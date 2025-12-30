إسرائيل ترصد احتجاجات إيران: مخاوف من "تصعيد خارجي لتجاوز الأزمة"

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتابع الاحتجاجات الداخلية التي تصفها بأنها "متصاعدة" في إيران وسط أزمة معيشية خانقة، فيما تحذّر تقديرات أمنية من سيناريوهات تصعيد خارجي محتملة، بالتوازي مع عرض نتنياهو ملفًا استخباراتيًا على ترامب ومواقف أميركية متشددة حيال البرنامجين النووي والصاروخي.

تتابع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الاحتجاجات في إيران على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، في وقت تشير فيه تقديرات إسرائيلية إلى أن مسار هذه التطورات لا يزال "مفتوحًا على احتمالات متعددة"، في ظل اتساع رقعة التظاهرات وحدّة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وجاء ذلك بحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أورد أن الاحتجاجات التي تدخل يومها الثالث، تأتي وسط ما وصفته بـ"تركيبة نادرة" من الأزمات المتزامنة، تشمل "أزمة مياه كارثية، وانهيار منظومات الكهرباء، وتراجعًا اقتصاديًا شاملًا، إلى جانب غضب عميق تجاه النظام".

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن المؤشر الحاسم لمسار الأحداث يتمثل في مستوى العنف الذي قد يستخدمه النظام الإيراني في مواجهة المحتجين، وما إذا كانت الاحتجاجات ستتمدد إلى مزيد من المدن الكبرى.

واعتبرت هذه التقديرات أن اتساع المواجهة قد يدفع النظام، في حال شعر بأنه "محاصر"، إلى البحث عن "مخارج تصعيدية خارجية".

وفي هذا السياق، رجّحت جهات أمنية إسرائيلية أن يلجأ النظام الإيراني، في حال تفاقم الضغط الداخلي، إلى "خطوات ضد إسرائيل" في محاولة لتصدير الأزمة، وهو سيناريو قالت إنه "يُؤخذ بالحسبان في الأجهزة الأمنية".

وربطت القناة 12 هذه التقديرات باللقاء الذي جمع، الليلة الماضية، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في واشنطن، حيث زُعم أن الجانب الأميركي شدد على أنه "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو صواريخ بالستية".

ووفق التقرير، من المتوقع أن يجري نتنياهو مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية فور عودته، لبحث "الأولويات والجداول الزمنية" على مختلف الجبهات والساحات.

وترى تل أبيب أن ما يميز الاحتجاجات الحالية هو انخراط فئات مرتبطة تقليديًا بالنظام، ولا سيما كبار التجار، الذين وُصفوا بأنهم "جزء من شبكة المصالح الاقتصادية التي تستفيد من العملة المدعومة والالتفاف على العقوبات".

واعتبر التقرير أن تضرر هذه الفئة يُضعف قاعدة الدعم للنظام، إذ "إذا لم يستقر التجار، فلن يستقر النظام". فيما لفتت هذه التقديرات إلى أن الاحتجاجات لم تعد محصورة في طهران، بل امتدت إلى مناطق واسعة في غرب إيران وجنوبها؟

كما زعمت تقارير إسرائيلية أن بعض عناصر الأجهزة الأمنية الإيرانية باتوا يتجنبون الصدام المباشر مع المحتجين، وشرعوا في فتح قنوات تواصل معهم، وهو ما اعتُبر "تطورًا غير مألوف" في التعامل مع الاحتجاجات، وقد يحمل دلالات على تعقيد المشهد الداخلي.

وفي المحصلة، تعكس القراءة الإسرائيلية تطورات إيران من زاوية أمنية بالأساس، مع تركيز واضح على تداعياتها الإقليمية المحتملة وإمكانيات التصعيد، في وقت تبقى فيه الصورة الميدانية داخل إيران خاضعة لتغيرات سريعة.

نتنياهو يعرض على ترامب ملفا استخباراتيا بشأن إيران

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن نتنياهو عرض خلال لقائه ترامب، الإثنين، ملفًا استخباراتيًا حول "التطورات الأخيرة في إيران" وما وُصف بـ"محاولات إعادة ترميم قدراتها" العسكرية.

ووفق التقرير، فإن ترامب أبلغ نتنياهو برغبته في "التحقق من هذه المعطيات" عبر أجهزة الاستخبارات الأميركية، قبل استخلاص استنتاجات أو اتخاذ مواقف عملية حيالها.

وبحسب التقرير، تضمّن الملف الإسرائيلي معلومات تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومنظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى "قضايا أمنية أخرى"، في إطار مساعٍ إسرائيلية لإقناع واشنطن بجدّية ما تصفه تل أبيب بمحاولات إيرانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وفي مؤتمر صحافي أعقب اللقاء، أدلى ترامب بتصريحات حادة اللهجة، قال فيها إنه "يأمل ألا تكون إيران تصنع سلاحًا"، مضيفًا: "لأن ذلك يعني أننا سنضطر إلى تدميرهم، ونحن لا نريد أن نهدر وقود طائرات الـB2". وعندما سُئل عمّا إذا كان يملك معلومات مؤكدة حول هذه الجهود، أجاب: "لا دخان من دون نار".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "إذا كانت إيران تحاول إعادة بناء قدراتها، فسنضطر إلى مهاجمتها"، مع إبدائه أملًا في إمكانية "التوصل إلى صفقة". كما قال إنه سيمنح "ضوءًا أخضر" لأي هجوم إسرائيلي إذا واصلت طهران تطوير الصواريخ الباليستية على نطاق واسع. وزعم ترامب أنه في حال تجديد النشاط في المجال النووي، فإن الرد سيكون "فوريًا".

انضمام طلاب لحركة الاحتجاجات في إيران

وتتسع رقعة الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران مع انضمام طلاب جامعيين إلى التحرّك الذي بدأه التجار في العاصمة طهران، فيما دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، للإنصات إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين.

وفي اليوم الثالث لهذا الحراك، تظاهر طلاب الثلاثاء في طهران، وكذلك في أصفهان وسط البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "إيلنا" القريبة من الأوساط العمالية. وأشارت الوكالة إلى أن المظاهرات اندلعت أمام سبع من أعرق جامعات البلاد في طهران، بالإضافة إلى إحدى مؤسسات التعليم العالي في أصفهان.

ورصدت مصادر محلية انتشارا أمنيا مكثفا عند التقاطعات الرئيسية في وسط طهران وحول بعض الجامعات. وأُعيد، الثلاثاء، فتح بعض المتاجر التي كانت قد أُغلقت في اليوم السابق في وسط المدينة.

وقد أغلق أصحاب متاجر، الإثنين، محلاتهم احتجاجا على التدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب الانخفاض السريع في قيمة العملة الوطنية في ظل العقوبات الغربية على إيران.

والأحد، بدأ التحرّك العفوي في أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، قبل أن يتسع نطاقه. إلا أن عدد المتظاهرين لا يزال محدودا ومحصورا ضمن نطاق وسط طهران، حيث يوجد عدد كبير من المتاجر.

"مطالب مشروعة"

وكتب الرئيس الإيراني عبر منصة إكس أنه طلب "من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشاكل والاستجابة لها"، بحسب وكالة "إرنا".

وبحسب وكالة "مهر"، التقى بزشكيان، الثلاثاء، مسؤولين نقابيين واقترح عددا من الإجراءات الضريبية يُفترض أن تساعد الشركات لمدة عام.

غير أن موجة السخط الحالية إزاء غلاء المعيشة لا تزال في هذه المرحلة أضيق بكثير مقارنة بالاحتجاجات الواسعة التي هزّت إيران أواخر عام 2022 عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها.

وفي عام 2019، اندلعت احتجاجات في إيران عقب الإعلان عن زيادة حادة في أسعار البنزين. وامتدت المظاهرات إلى نحو مئة مدينة، من بينها طهران، وأسفرت عن عشرات القتلى.

وحذر رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من خطر استغلال التظاهرات لبَث "الفوضى والاضطرابات"، إذ أن طهران اتهمت في السنوات الأخيرة قوى أجنبية بتأجيج الاحتجاجات التي شهدتها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء بإغلاق المدارس والبنوك والمؤسسات العامة في طهران ومعظم أنحاء البلاد الأربعاء، وذلك بقرار من السلطات بسبب برودة الطقس وترشيد استهلاك الطاقة، من دون ربط ذلك بالاحتجاجات.

"استياء"

ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات جراء عقود من العقوبات الغربية. وبات أكثر هشاشة منذ أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية أيلول/ سبتمبر، بعدما كانت قد رُفعت قبل سنوات في إطار الاتفاق النووي الذي أُبرم بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا).

وفي هذا السياق، سجّل الريال مستوى قياسيا جديدا مقابل الدولار، الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

وارتفعت قيمة العملة الإيرانية بشكل طفيف، الإثنين. ويتسبب الانخفاض المستمر في قيمة العملة بتضخّم مفرط وتقلّبات عالية في الأسعار، حيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم لآخر.

يشلّ الوضع مبيعات بعض السلع المستوردة، إذ يفضّل البائعون والمستهلكون على السواء تأجيل جميع المعاملات حتى ينجلي الوضع.

ونقلت صحيفة "اعتماد" عن أحد المتظاهرين قوله: "لم يدعمنا أي مسؤول أو يسعَ لفهم كيف يؤثر سعر صرف الدولار على حياتنا". وأضاف هذا البائع الذي لم يذكر اسمه "كان يجب أن نظهر استياءنا".