بن غفير يتباهى بـ27 جولة استفزازية في النقب: "عرض انتخابي وفاشية ممنهجة"

تفاخر وزير الأمن القومي المتطرف، بن غفير، بجولات سياسية/ شرطية استفزازية متكررة في النقب وادعى خفض الجريمة، في وقت تشهد قرية ترابين اقتحامات واعتقالات وتصعيدًا ميدانيًا. الخطاب الرسمي يقابله تشكيك بمصداقية المعطيات واتهامات بتوظيف أمني–انتخابي يستهدف الوجود العربي.

تباهى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بجولاته الاستفزازية المتكررة في النقب خلال الشهرين الأخيرين، معلنًا أنه أجرى جولات في المنطقة بـ27 مناسبة مختلفة، بينها رهط وتل السبع وترابين واللقية وبئر السبع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واعتبر الوزير المتطرف، في منشور على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الجولات تمثل "بداية معركة غير متهاونة" لإعادة ما وصفه بـ"الأمن والسيادة"، وذلك في ظل الحملة الشرطية على قرية ترابين في النقب.

وقال بن غفير إنه وصل إلى هذه المناطق "برفقة مئات من عناصر الشرطة المقاتلين"، واصفًا إياهم بـ"الأبطال الذين يعملون ليلًا نهارًا ويعرّضون حياتهم للخطر"، مدعيًا أن الشرطة تعمل على "استعادة الأمن الذي سُلب من المواطنين لعقود من الإهمال"، وفق تعبيره.

وأضاف أن حكومته أقامت "الحرس القومي"، وأطلقت "معركة بلا هوادة" ضد ما سماه "الابتزاز والجريمة وتعدد الزوجات"، معلنا هدم أكثر من 5 آلاف مبنى هذا العام، وزعم خفض حوادث إطلاق النار بنسبة 60%.

وتأتي هذه المزاعم في ظل تشكيك متزايد بمصداقية المعطيات الرسمية الصادرة عن الشرطة، على خلفية تدخلات مباشرة لبن غفير في آليات نشر المعلومات، عبر تعليها أصدرها بتحويل طلبات كشف معلومات تتعلق بالجريمة إلى الوزير قبل نشرها، خلافًا لقانون حرية المعلومات، ما يثير تساؤلات حول دقة الأرقام المعلنة للجمهور.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إفراج الشرطة الإسرائيلية عن 16 معتقلًا من قرية ترابين في النقب، بينهم قاصرون، بعد اعتقالهم عقب اقتحامات شرطية متكررة للقرية، تزامنت مع جولة استفزازية لبن غفير هي الثانية خلال أيام.

وكانت الشرطة قد أعلنت اعتقال الشبان والقاصرين بزعم "محاربة الجريمة وفرض النظام"، إلى جانب إبعاد 19 شخصًا عن منطقة الجنوب ضمن ما سمّته حملة "نظام جديد"، فيما لا تزال القرية تشهد توترًا شديدًا وانتشارًا كثيفًا لقوات الشرطة.

الاقتحام الثاني لبن غفير خلال 3 أيام: الشرطة تعتقل 16 شخصا وتبعد 19 آخرين من قرية ترابين بالنقب

للتفاصيل: https://t.co/F5IcpQyYXC pic.twitter.com/Hi1DGvuqWl — موقع عرب 48 (@arab48website) December 30, 2025

ويرى أهالي ترابين أن هذه الاقتحامات لا تستهدف الجريمة، بل تُستخدم لتأجيج الأوضاع وخدمة أهداف سياسية وانتخابية. وقال منذر الصانع، من القرية، لـ"عرب 48"، إن "ما يجري هو عرض انتخابي لوزير التيك توك إيتمار بن غفير، الذي يصل برفقة صحافيين من القناة 14، في محاولة لكسب أصوات عبر استهداف أهالي النقب".

وأوضح الصانع أن التوتر بدأ يوم الجمعة عندما اقتحمت الشرطة القرية بذريعة "استعادة حصان"، رغم أنه مملوك لأحد السكان منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الشرطة ألقت قنابل الغاز والصوت باتجاه نساء كنّ يشاركن في حفل نسائي، ما أدى إلى تصعيد الأوضاع.

وأضاف: "الشرطة تقتحم المنازل، تحطم السيارات والممتلكات، وتتصرف بعنف وهمجية. ما يجري فاشية ممنهجة بحق أهالي ترابين، بتوجيه مباشر من هذا الوزير المدان".

من جهته، قال عضو مجلس القيصوم وممثل أهالي ترابين، عبد الباسط الصانع، إن "كل زيارة لبن غفير ترافقها موجة تحريض، وبعدها يتصاعد العنف"، مشددًا على أن نحو 4 آلاف نسمة من سكان القرية يتعرضون لسياسة عقاب جماعي.

وكان بن غفير قد رافق، أول من أمس، المفوض العام للشرطة داني ليفي في جولة داخل القرية، فيما زعمت الشرطة أن "أعمال شغب" اندلعت وأجبرت القوات على استخدام وسائل تفريق، وفرض طوق أمني شامل، وهي رواية رفضها الأهالي.

وادعت الشرطة لاحقًا أن أربعة من سكان القرية نفذوا "أعمالًا انتقامية" في بلدات يهودية مجاورة، وأعلنت استمرار "الحملة لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون في النقب".

في المقابل، شدد أهالي ترابين على أن ما يجري لا يعالج الجريمة، بل يكرّس خطابًا أمنيًا يعتبر الوجود العربي تهديدًا، ويمتد من النقب إلى القدس والضفة وقطاع غزة، في سياق سياسي يستخدم الشرطة كأداة قمع بدل أن تكون جهة مهنية لحماية المواطنين.