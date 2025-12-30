تقرير بنك إسرائيل: رغم تقلّص الفجوة الأكاديمية... العرب خارج سوق الهايتك

أظهر تحليل جديد أن تمثيل المواطنين العرب في سوق العمل بقطاع التكنولوجيا الفائقة بقي منخفضًا، رغم الارتفاع الكبير في تحصيلهم الأكاديمي خلال العقد الأخير. التقرير يشير إلى عوائق بنيوية تعيق الانتقال من التعليم إلى سوق العمل.

أظهر تحليل اقتصادي حديث أن قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك)، الذي يُعدّ محرّكًا مركزيًا للنمو في إسرائيل ويتمتع بأجور مرتفعة، ما زال يعاني من تمثيل منخفض جدًا لكلٍّ من المواطنين العرب واليهود الحريديين مقارنةً، ما يشير إلى فجوات بنيوية عميقة.

وجاء ذلك في تحليل صادر عن شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، واستعرض أنماط دمج السكان العرب والحريديين في قطاع الهايتك خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2023، مع تتبّع مسارهم من التعليم الثانوي وصولًا إلى سوق العمل.

وبحسب المعطيات، شهد العقد الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة العرب بين خرّيجي تخصّصات الهايتك، حيث ارتفعت نسبتهم من 4.6% إلى 9.0%، مع تقلّص الفجوة بينهم وبين اليهود غير الحريديين في مرحلة التحصيل الأكاديمي. إلا أن هذا التطور لم ينعكس على سوق العمل، إذ بقيت نسبة العرب بين العاملين الشباب في قطاع الهايتك منخفضة كما كانت قبل نحو عقد.

وأظهر التحليل أن نسبة العرب العاملين الشباب في قطاع الهايتك بلغت في عام 2023 نحو 3.7% فقط، وهي نسبة مشابهة لتلك المسجّلة عام 2014، رغم التحسّن الكبير في مستويات التعليم. ويشير ذلك، وفق التقرير، إلى وجود عوائق إضافية إلى جانب التعليم، تحدّ من انتقال الشباب العرب من مرحلة الدراسة إلى الاندماج الفعلي في سوق العمل.

ورأى معدّو التحليل أن سدّ هذه الفجوة يتطلّب معالجة الحواجز المرتبطة بالمعرفة، وشبكات التواصل، وإجراءات التوظيف، مشددين على أن زيادة تمثيل العرب في قطاع الهايتك لا يمكن أن تعتمد على توسيع التعليم الأكاديمي وحده، بل تستدعي برامج توجيه ودعم مرافِقة لمرحلة الدخول إلى سوق العمل.

ويخلص تحليل بنك إسرائيل إلى أن الفجوات القائمة في دمج العرب والحريديين في قطاع الهايتك لا تعكس نقصًا في القدرات، بل إخفاقًا في السياسات التي تربط بين التعليم، والتأهيل، وسوق العمل، محذرًا من أن استمرار هذه الفجوات يعني تفويت إمكانات اقتصادية وبشرية واسعة في أحد أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الإسرائيلي.

وعرض التقرير مسارًا مختلفًا لدى النساء الحريديات، إذ بيّنت المعطيات أن تمثيلهن بين العاملين الشباب في قطاع الهايتك ارتفع بشكل واضح خلال العقد الماضي، من 3.0% إلى 5.5%، ليقترب من نسبتهن ضمن فئة الشباب عمومًا.

غير أن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة توسّع في التحصيل الأكاديمي، بل جاء أساسًا عبر مسارات بديلة غير أكاديمية في هندسة البرمجيات، أُقيمت بإشراف المعهد الحكومي للتدريب التكنولوجي. وتشير المعطيات إلى أن نحو 70% من النساء الحريديات اللواتي تعلّمن مهن الهايتك التحقن بهذه المسارات البديلة.

وبيّن التقرير أن 89% من النساء الحريديات العاملات في قطاع التكنولوجيا الفائقة يشغلن وظائف تكنولوجية، إلا أن متوسط أجر الساعة لديهن يبلغ نحو 93 شيكلًا، وهو أقل من متوسط أجور العاملين الشباب الآخرين في وظائف مماثلة داخل القطاع، وإن كان أعلى من أجور النساء الحريديات العاملات في قطاعات أخرى.

وفي ما يتعلّق بالرجال الحريديين، فأظهر التقرير أن تمثيلهم في قطاع التكنولوجيا الفائقة بقي منخفضًا جدًا طوال العقد الماضي، سواء مقارنةً بنسبتهم في المجتمع أو مقارنةً بباقي الفئات السكانية، رغم تسجيل ارتفاع في مشاركتهم بالدراسات الأكاديمية ذات الصلة.

وبيّن التحليل أن العائق الأساسي أمام اندماج الرجال الحريديين في قطاع الهايتك لا يكمن في مرحلة التوظيف فقط، بل في المراحل المبكرة من التعليم، وتحديدًا في نقص اكتساب المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم خلال التعليم الابتدائي والثانوي.

وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه الفجوة تتطلّب تعزيز دمج الفتيان الحريديين في أطر تعليمية تدرّس المواد الأساسية، خصوصًا ضمن منظومة التعليم الحريدي الحكومي، باعتبار ذلك شرطًا مسبقًا لرفع فرص اندماجهم مستقبلًا في قطاعات متقدّمة مثل التكنولوجيا الفائقة.