تفاقم السجال بين رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا ووزير المالية بعد تصريحات وُصفت بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء، وردود حكومية تصعيدية تمسّ بمكانة القضاء. التحذيرات بلغت حدّ التنبيه من مخاطر تحريض تهدد سلامة القضاة وأسس النظام الديمقراطي.

قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي يتسحاق عميت، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بحقه "تجاوزت خطًا أحمر"، مشيرا إلى أنها "لن تُثنيه عن مساره"، وأنه سيواصل "قيادة السلطة القضائية".

جاء ذلك في رسالة بعث بها عميت إلى قضاة وموظفي الجهاز القضائي، قال فيها: "هذه التصريحات لن تحيدني عن الطريق. سأواصل قيادة السلطة القضائية برأس مرفوع، انطلاقًا من التزام كامل بالمهمة الملقاة على عاتقي في خدمة الجمهور".

وأضاف أن خطورة التصريحات لا تكمن في استهدافه الشخصي فحسب، بل في دلالاتها الأوسع، وقال: "هي موجهة لإيذاء كل واحد وواحدة منا، وبالأساس للمؤسسة التي نخدم فيها. الرسالة الضمنية تسعى إلى تقويض مكانة ودور المحاكم في دولة ديمقراطية"، داعيًا العاملين في الجهاز القضائي إلى "الاستمرار في أداء مهامهم كلٌّ في موقعه".

في المقابل، ردّ سموتريتش على رسالة عميت بهجوم جديد، معتبرًا أن "تجاوز الخط الأحمر هو ما فعله يتسحاق عميت عندما استولى على منصب رئيس المحكمة العليا من دون صلاحية". وأضاف: "الصدامية والدوس هي ما يفعله عميت يومًا بعد يوم تجاه القانون، والشعب، والديمقراطية، والكنيست والحكومة".

وكان سموتريتش قد قال، خلال اجتماع لكتلة "الصهيونية الدينية" في الكنيست، إن عميت "مهووس بالقوة، عنيف وصدامي، يسرق الديمقراطية"، مضيفًا: "النتيجة ستكون أننا سندوسه، لا خيار آخر". كما زعم أن رئيس المحكمة العليا "يسمح لنفسه بالقيام بأمور لم تحدث من قبل".

وأضاف: "كنا نأمل التوصل إلى عملية متوازنة وتسويات. حاولنا، لكنه لا يترك لك خيارًا سوى كسر (القواعد) بكل القوة". ولاحقًا، دعم وزير الاتصالات، شلومو كرعي هذه التصريحات، قائلًا إنه يجب "إخراجها من حيّز القول إلى حيّز الفعل"، على حد تعبيره.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، جدّد سموتريتش صباح الثلاثاء تبريره لتصريحاته ورفض الاعتذار عنها، قائلًا: "النتيجة الحتمية عندما يعمل طرف بعنف هي أن يضطر الطرف الآخر أيضًا إلى العمل بقوة". وأضاف: "من يدوسني أدوسه. يدوسون أجزاء واسعة من الشعب، ويدوسون بطاقة الاقتراع".

وعندما سُئل عمّا إذا كانت تصريحاته قد تشكّل خطرًا فعليًا على حياة رئيس المحكمة العليا، أجاب: "حتى الآن من يعاني هو أنا وزملائي. تريد الحديث عن اضطهاد يتعرض له أعضاء الحكومة؟ كفى نفاقًا. أنا أتحمل مسؤولية أقوالي".

كما قال سموتريتش إن قضاة المحكمة العليا "يسكتون بعنف صوت غالبية الشعب ويسرقون إرادته مرة بعد مرة"، نافيًا أن تكون لغته متطرفة، وأضاف: "أنا أخاطب شعب إسرائيل ولا أعتذر. استمعوا لكل ما قلته وناقشوه".

في المقابل، حذّرت رئيسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، من أن تصريحات سموتريتش "تحريض منفلت يهدد الأرواح". وقالت في حديث لصحيفة "هآرتس" إن "هدف سموتريتش وداعميه في الائتلاف هو ضرب عميت بصفته رئيس الجهاز القضائي من أجل تدمير المنظومة بأكملها".

وأضافت أن "نشر ادعاءات غير صحيحة، وكأن عميت عيّن نفسه أو أن نصف الجمهور لا يثق بالمحكمة، هو جزء من مسار طويل لنزع الشرعية"، معتبرة أن ذلك يجري "لمنع إقامة لجنة تحقيق رسمية".

وقالت بينيش إنه "لو كان النظام في إسرائيل سليمًا، لكان على رئيس الحكومة إقالة سموتريتش بسبب هذه التصريحات"، مضيفة: "هذه أقوال خطيرة للغاية، وعلى أقل منها أُقيل وزراء في الماضي"، لكنها أشارت إلى أن ذلك "غير ممكن في الواقع السياسي الحالي"، في ظل غياب أي إدانة من الائتلاف.

بدوره، قال القاضي السابق في المحكمة العليا، يورام دنتسيغر، إن ما صدر عن سموتريتش "تحريض على المسّ الجسدي برأس السلطة القضائية، وهو بمثابة إباحة للدم"، مضيفًا: "هل نسينا إلى ماذا قد يقود التحريض؟ وبالأخص حين يصدر عن منتخبين؟ عيبٌ وعار".