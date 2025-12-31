العليا تجمّد تقارير مراقب الدولة حول إخفاقات 7 أكتوبر

المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر أوامر احترازية بتجميد تقارير لمراقب الدولة تتعلق بهجوم 7 أكتوبر، وسط جدل قانوني حول الصلاحيات، وتحذير النيابة العامة العسكرية من "المساس بحقوق الجنود"، مقابل تحذير من تعطيل كشف الحقائق.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد عمل مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، في عدد من التقارير المتعلقة بإخفاقات الجيش والأجهزة الرسمية خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك إلى حين البت في الالتماس الذي قدّمته النيابة العامة العسكرية، وسط جدل قانوني ومؤسسي حول حدود الصلاحيات وطبيعة التحقيق المطلوب.

وبموجب القرار، نُقل عبء الإثبات إلى مراقب الدولة، حيث طالبه القضاة بتقديم تبريرات مفصّلة حول الصلاحيات الواسعة التي اعتمدها لبحث قضايا تتعلق بالمسؤولية الشخصية، والسياسات والإستراتيجيات، إضافة إلى ملفات تتطلب تحقيقًا معمّقًا، فضلًا عن توضيح الكيفية التي ضمن من خلالها الحفاظ على حقوق الجهات والأشخاص الخاضعين للفحص.

كما طلبت المحكمة من أنغلمان توضيح الآليات التي اعتمدها في القضايا التي تمسّ مستويات صنع القرار السياسي والعسكري، وفي الملفات التي قد تترتب عليها تبعات شخصية أو قيادية أو قانونية بحق مسؤولين وجنود.

وفي ردّ أولي، أعلن مكتب مراقب الدولة أنه سيعمل "وفق قرار المحكمة"، مشيرًا إلى أنه نفّذ خلال ما يقارب عامين "عشرات عمليات التدقيق المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر".

وأضاف البيان أن هذه الأعمال هدفت إلى تحقيق غايتين مركزيتين:

الأولى، "استخلاص العِبر وتقديم استنتاجات تُسهم في تصحيح الإخفاقات داخل المنظومتين المدنية والأمنية"، والثانية، "تقديم إجابات موثوقة ومفصّلة للجمهور الإسرائيلي الذي تُرك من دون ردود واضحة حول إخفاقات 7 أكتوبر".

وشدّد على أن "الحفاظ على مكانة وصلاحيات ودور هذه المؤسسة أمر بالغ الأهمية، خصوصًا في هذه المرحلة"، معتبرًا أن مراقب الدولة كان "الجهة الرسمية الوحيدة التي عملت حتى الآن على كشف الحقيقة". وأضاف: "من دون نشر التقارير، لن تُعالَج الإخفاقات، وبينها إخفاقات قد يؤدي تصحيحها إلى إنقاذ أرواح".

وشمل قرار التجميد ثمانية تقارير رئيسية كان يعمل مراقب الدولة على إعدادها، وهي:

مسار الأحداث في 7 أكتوبر على مستوى القيادة السياسية والجيش والشاباك.

آليات العمل في الأجهزة الاستخباراتية قبل الهجوم.

إجراءات الحماية على الحدود مع قطاع غزة.

إجراءات الترخيص والاستعداد الأمني لمهرجان "نوفا".

حماية الجبهة الداخلية والمدن الجنوبية.

"الحرب الاقتصادية" على حركة حماس، مع التركيز على التمويل.

أداء المنظومة الدبلوماسية والإعلام الحكومي.

التعامل مع جثث المدنيين خلال الهجوم.

من جانبها، رحّبت النيابة العامة العسكرية بالقرار، معتبرة أنه يعكس "أهمية الفحص الحذر والمتوازن للقضية، مع الحفاظ على حقوق جنود الجيش ومبادئ الإجراءات العادلة".

وقالت في بيانها إن المحكمة "ميّزت بوضوح بين الجيش كمؤسسة وبين حقوق الجنود كأفراد"، وشدّدت على ضرورة ضمان مسار عادل في أي إجراء قد تترتب عليه تبعات شخصية أو قانونية.

ورحّب "مجلس أكتوبر"، وهو إطار يضم عائلات قتلى في الهجوم، بقرار المحكمة، معتبرًا أن "إخفاق 7 أكتوبر هو الأخطر في تاريخ إسرائيل"، ولا يمكن التحقيق فيه عبر "فحص إداري محدود يفتقر إلى صلاحيات تحقيق كاملة واستقلالية تامة".