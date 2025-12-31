نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن "القيادة الأميركية تتدخل أكثر من اللازم"، وإنها تخوض، بحسب تعبيرهم، في "قضايا أمنية تعالجها إسرائيل بشكل مستقل، والسياسة المتبعة فيها واضحة".

شهدت الفترة الأخيرة توترات حادة بين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وضباط من القيادة العسكرية الأميركية في كريات غات، على خلفية رفض إسرائيل طلبًا أميركيًا بعقد سلسلة من المشاورات الأمنية حول قضايا وُصفت بأنها "حساسة".

ووفق ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فإن القيادة الأميركية طلبت إجراء مناقشات أمنية موسّعة، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك، بزعم أن هذه القضايا "تُناقش منذ بداية الحرب"، وأنها لا تحتاج إلى "نقاش جديد" مع واشنطن.

ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن "القيادة الأميركية تتدخل أكثر من اللازم"، وإنها تخوض، بحسب تعبيرهم، في "قضايا أمنية تعالجها إسرائيل بشكل مستقل، والسياسة المتبعة فيها واضحة".

وأضاف المسؤولون، بحسب التقرير، أن إسرائيل ترى أن هذه الملفات "لا تتطلب إشرافًا أميركيًا مباشرًا"، معتبرين أن طلبات عقد جلسات إضافية تعكس "تدخلاً مفرطًا" في قرارات أمنية إسرائيلية داخلية.

ويأتي هذا التوتر في ظل جدل متصاعد داخل إسرائيل منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي جاء استنادًا إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبرزت في الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية تساؤلات متزايدة حول مدى استقلالية القرار الإسرائيلي، ولا سيما في القضايا الأمنية والعسكرية، وحول حدود التأثير الأميركي على إدارة الحرب وترتيبات ما بعدها.

وعلى صلة، تحدث تقرير سابق لصحيفة "الغارديان" البريطانية، عن شبهات تجسس ومراقبة نفذتها جهات إسرائيلية بحق قوات أميركية وشركائها داخل مركز التنسيق في مدينة كريات غات، جنوبي إسرائيل.

وبحسب ما نُشر آنذاك، فإن حجم التسجيلات والمراقبة، العلنية والسرية، داخل المركز دفع قائد القاعدة الأميركية إلى استدعاء مسؤول إسرائيلي، والمطالبة بأن "تتوقف التسجيلات فورًا".

وأشار التقرير إلى أن طواقم وزوارًا من دول أخرى أعربوا عن خشيتهم من أن المعلومات المتداولة خلال الاجتماعات "تُجمع وقد تُستغل"، ما دفع بعضهم إلى تجنب طرح معطيات حساسة.

في المقابل، رفض الجيش الأميركي التعليق على تلك المزاعم، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المحادثات التي تُجرى داخل المركز "غير مصنفة"، وإن توثيق الاجتماعات يتم عبر "بروتوكولات مكتوبة كما هو متبع في أي منظمة مهنية".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن القول إن إسرائيل "تجمع معلومات استخباراتية عن شركائها" هو ادعاء "غير منطقي"، مؤكدًا أن التوثيق يتم، بحسب تعبيره، "بشكل شفاف ومتفق عليه".

ويُشار إلى أن مركز التنسيق في كريات غات أُقيم خلال الحرب بهدف متابعة ملفات إنسانية وأمنية، في ظل تنسيق أميركي–إسرائيلي واسع، إلا أن التقارير الأخيرة تعكس تصاعدًا في الخلافات حول حدود هذا التنسيق، وطبيعة الدور الأميركي داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.