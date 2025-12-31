تقرير: زيارة علنية مرتقبة لرئيس "أرض الصومال" إلى إسرائيل

تقرير إسرائيلي يتحدث عن زيارة علنية أولى لرئيس إقليم "أرض الصومال" إلى تل أبيب والانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام"، في وقت تحذّر فيه الصومال من تداعيات أمنية وإقليمية خطيرة، بينها تهديد وحدة البلاد ومخاطر توطين الفلسطينيين.

يعتزم رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، إجراء زيارة رسمية علنية إلى إسرائيل خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى، وذلك في ظل رفض عربي وإسلامي واسع لإعلان إسرائيل الاعتراف بالإقليم ككيان مستقل ذي سيادة.

وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، نقلًا عن مصادر في الإقليم، فإن الرئيس عبد الله يعتزم خلال زيارته الانضمام رسميًا إلى ما تُعرف بـ"اتفاقيات أبراهام"، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في مجالات متعددة، تشمل الزراعة والتعدين والنفط والأمن والبنى التحتية والسياحة وقطاعات أخرى.

وذكر التقرير أن الزيارة قد تتم علنًا في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، لافتًا إلى أن رئيس الإقليم سبق أن زار إسرائيل في وقت سابق، إلا أن الزيارة أُجريت حينها بشكل سري ولم يُعلن عنها رسميًا.

في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية أن اتصالات تجري بالفعل بشأن الزيارة، لكنها أشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي ونهائي لها.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي اعتراف إسرائيل رسميًا بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة، في خطوة أثارت اعتراضات صومالية وإقليمية ودولية واسعة.

ونشرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية تسجيلًا مصورًا يظهر نتنياهو خلال اتصال مرئي مع رئيس الإقليم، وهو يوقّع على وثيقة الاعتراف.

وعلى صلة، حذّر الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، من أن الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال يهدف إلى زعزعة استقرار بلاده وفتح الباب أمام مشاريع إقليمية خطيرة، من بينها توطين الفلسطينيين قسرًا في الصومال، إضافة إلى السعي للوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر.

وأكد شيخ محمود أن "أرض الصومال" تطالب بالانفصال منذ أكثر من ثلاثة عقود، دون أن تحظى بأي اعتراف دولي، معتبرًا أن الخطوة الإسرائيلية "مفاجئة وغريبة"، وتقفز فوق الجهود السلمية التي بذلتها الحكومة الصومالية لإعادة توحيد البلاد.

وأشار إلى أن الرفض للخطوة الإسرائيلية لم يقتصر على الصومال وحدها، بل شمل الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة "إيغاد"، إضافة إلى أكثر من خمسين دولة، شددت جميعها على رفض المساس بوحدة الأراضي الصومالية.

وحذّر الرئيس الصومالي من أن الاعتراف الإسرائيلي يشكل "ذريعة" لتحركات أمنية وعسكرية مستقبلية، معتبرًا أن ما كان يجري سابقًا بشكل سري في الإقليم الانفصالي قد يتحول الآن إلى واقع معلن، في ظل حديث متزايد في إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإقامة ترتيبات إقليمية جديدة.