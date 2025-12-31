رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجري جولة جنوبي قطاع غزة ويقول إن الجيش "عازم" على نزع سلاح حماس ومنعها من إعادة بناء قوتها، في تصريحات جاءت وسط جدل إسرائيلي أميركي حول إمكانية البدء بإعادة إعمار غزة قبل إنجاز نزع السلاح.

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، إن قواته "عازمة" على نزع سلاح حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشددا على أنها "لن تسمح لحماس بإعادة بناء قوتها العسكرية أو تهديد إسرائيل مجددًا".

وجاءت تصريحات زامير خلال جولة ميدانية أجراها جنوبي قطاع غزة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قال خلالها إن عام 2026 سيكون "عامًا حاسمًا في تشكيل الواقع الأمني لإسرائيل".

وخلال الجولة أثنى زامير على ما وصفه بـ"العمليات الهجومية" ضد ما اعتبره "خروقات حماس"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جاهزية عالية، ومواصلة الاحتكاك الميداني، وإحباط أي تهديد، وذلك بزعم "حماية سكان إسرائيل".

وأضاف زامير أن عام 2025 شهد، بحسب ادعائه، "إنجازات غير مسبوقة" للجيش الإسرائيلي، شملت "ضربًا قاسيًا لحماس وتفكيك وحدات المواجهة التابعة لها"، وزعم أن "التهديد الذي تجسّد في السابع من تشرين الأول لم يعد قائمًا".

وتحدث زامير خلال الجولة التي أجراها برفقة قائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة، إلى جانب قادة آخرين، عن استمرار الجهود لاستعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير من غزة، واصفًا ذلك بأنه "إغلاق لملف إعادة الرهائن".

وادعى رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش يفرض ما سماه "خطًا أمنيًا جديدًا" داخل قطاع غزة، في إشارة إلى "الخط الأصفر"، وقال إنه يشكل "حاجزًا دفاعيًا متقدمًا وقاعدة انطلاق سريعة لعمليات هجومية".

وشدد زامير على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في حالة جاهزية عالية "لإحباط أي تهديد محتمل واستغلال الفرص لإضعاف حماس"، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، أعلن زامير أن قيادة الجيش بدأت خلال الأشهر الأخيرة بإعادة صياغة الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، ووضع خطة متعددة السنوات، مشددًا على أن "العودة إلى ما قبل السابع من تشرين الأول غير واردة".

وقال زامير إن نتائج التحقيقات العسكرية المتعلقة بالإخفاقات التي رافقت هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، "ستُترجم إلى تغييرات ميدانية وتنظيمية داخل الجيش".

تأتي تصريحات رئيس الأركان في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل إسرائيل بشأن مستقبل قطاع غزة، وسط تقديرات متزايدة في محيط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب قد تمضي في دعم خطوات لإعادة إعمار القطاع، ولا سيما في منطقة رفح، حتى قبل إنجاز عملية نزع سلاح حماس بشكل كامل.

وبحسب تقارير إسرائيلية، يسود قلق في تل أبيب من أن تسعى إدارة ترامب إلى "تليين" شرط نزع السلاح، بهدف الدفع نحو المرحلة التالية من إدارة غزة، في ظل اعتقاد أميركي بأن استمرار التعطيل قد يعرقل ترتيبات أوسع تتعلق بالقطاع وبالمنطقة عمومًا.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من نتنياهو قولهم إن الرئيس الأميركي لم يقدم التزامات واضحة بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك مستقبل الانتشار العسكري في غزة أو طبيعة القوة الدولية المحتملة، في حين يُقدّر في واشنطن أن فرص العثور على جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير "ضئيلة"، وأن ذلك لا ينبغي أن يشكل عائقًا أمام الانتقال إلى المرحلة التالية.

في المقابل، كرر نتنياهو في مقابلة إعلامية أخيرة تأكيده أن حماس "ملزمة بنزع سلاحها"، مدعيًا أنها لا تزال تمتلك "مئات الكيلومترات من الأنفاق"، وملوّحًا بالانتقال إلى "خيارات عسكرية أشد" في حال تعثر المسار السياسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على حكومته، بما في ذلك مطالب بوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.