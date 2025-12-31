مقربو نتنياهو: ترامب سيسمح ببدء إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس

تقرير: قلق في إسرائيل من احتمال أن ترامب سيتجاوز نزع سلاح حماس كي يدفع قدما مهمات أخرى لإدارة غزة، وأحد مرافقي نتنياهو يقول إنه "في نهاية الأمر، ترامب يريد تحريك المرحلة الثانية في غزة"* نتنياهو: "حماس ملزمة بنزع سلاحها"

يتعزز الاعتقاد بين مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيسمح ببدء أعمال إعادة إعمار غزة، وخاصة في منطقة رفح، قبل نزع سلاح حماس وتدمير الأنفاق وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح.

ويسود قلق في إسرائيل من احتمال أن ترامب "سيذيب" في النهاية عملية نزع سلاح حماس كي يدفع قدما مهمات أخرى لإدارة غزة، وقال أحد مرافقي نتنياهو في زيارته للولايات المتحدة إنه "في نهاية الأمر، ترامب يريد تحريك المرحلة الثانية في غزة"، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب الذي امتدح نتنياهو جدا خلال لقائهما، أول من أمس، لم يقدم إجابات على أسئلة تقلق إسرائيل ومن شأنها أن تدفع شركاء نتنياهو في الحكومة إلى إسقاط الحكومة، وأن ترامب فضّل عدم التحدث عن نقاط الخلاف مع نتنياهو في إجابته على أسئلة الصحافيين الإسرائيليين، بينما نقلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن الاعتقاد في إدارة ترامب هو أن احتمالات العثور على جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في القطاع ضئيلة وأن ترامب لا يرى بذلك عقبة أمام التقدم إلى المرحلة الثانية، خلافا لموقف إسرائيل.

ولم يوضح ترامب، حسب الصحيفة، إذا كان سيصر على انتشار جنود أتراك في إطار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، خلافا لموقف نتنياهو، ولم يذكر إذا كان سيمارس ضغطا على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق أمني مع سورية، رغم أن إدارته تدفع إلى اتفاق كهذا.

مركز لتوزيع الطعام في خانيونس، أمس (Getty Images)

بدوره، كرر نتنياهو خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز"، الليلة الماضية، أن "حماس ملزمة بنزع سلاحها، ولا يزال لديها مئات الكيلومترات من الأنفاق الإرهابية. وينبغي منح فرصة من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية، وإذا أمكن تنفيذ ذلك بطريقة سهلة، فهذا حسن. وإذا لا، سننفذ ذلك بالطريقة الصعبة".

وشدد ترامب ومبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلال لقائهم مع نتنياهو، أول من أمس، على ضرورة أن تغير إسرائيل سياستها في الضفة الغربية ووقف اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

لكن نتنياهو قال لـ"فوكس نيوز" إن المستوطنين الإرهابيين الذين يعتدون على الفلسطينيين هم "مجموعة صغيرة من الأولاد". ورغم أن هؤلاء الإرهابيين الذين تدعمهم الحكومة والجيش الإسرائيلي يطردون الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم وأقاموا عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، إلا أن نتنياهو زعم أن "عددهم حوالي 70 ولدا، وليسوا من الضفة الغربية، وإنما هم فتية جاؤوا من عائلات مدمرة".

وتابع نتنياهو أنهم "ينفذون أمورا مثل قطع أشجار ويحاولان أحيانا حرق بيوت"، وزعم أنه "يبذل جهدا خاصا" كي يوقف هذه الأفعال، لكنه ادعى أنه "يتم إجراء تناسبية كاذبة بين هؤلاء الفتية وبين أكثر من ألف عملية مسلحة ضد مستوطنين".

وفيما يتعلق بإيران، اعتبر نتنياهو أن "على الإيرانيين أن يوافقوا على حقيقة أنه ينبغي أن تكون لديهم قدرة على تخصيب نووي. وينبغي أخذ كل المادة التي خصبوها وإخراجها من إيران ومراقبتها"، وادعى أن "إيران تعود إلى إنتاج صواريخ بالستية".

وتابع نتنياهو أن ترامب "يريد منح فرصة، مثلنا، للرئيس السوري أحمد الشرع، "لكن أنظروا ماذا حدث في الذكرى السنوية الأولى (لسقوط نظام الأسد). لقد نظموا استعراضا لجيشهم ونصف جيشهم ونصف جيشهم هم جهاديون. ونريد أن نرى إذا بإمكاننا إقامة علاقات مختلفة معهم. ونجري محادثات لم نجرها أبدا مع نظام الأسد. ونأمل أن يقود هذا إلى سلام".