ميزان هجرة سلبي في إسرائيل: 69,300 هاجروا و19 ألفا عادوا في العام 2025

سجلت إسرائيل في ظل استمرار الحرب ميزان هجرة سلبي، في العام 2025، حيث غادرها 69,300 مواطن وعاد إليها 19 ألفا، وفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية التي نُشرت اليوم، الأربعاء، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وبلغ عدد سكان إسرائيل 10 ملايين و178 ألف نسمة، بينهم 7 ملايين و771 ألف يهودي يشكلون 76.3% من السكان، ومليونين و147 ألف عربي يشكلون 21.1%، لكن هذا العدد يشمل الفلسطينيين سكان القدس المحتلة وسكان هضبة الجولان السورية المحتلة، ويسكن في إسرائيل 260 ألف أجنبي يشكلون 2.6%.

وارتفع عدد السكان في العام 2025 بحوالي 112 ألف نسمة، مسجلا بذلك نموا سكانيا بنسبة 1.1%، ويشمل الزيادة الطبيعية وعدد المهاجرين الجدد إلى إسرائيل، وهذه نسبة مشابهة للعام الماضي، لكنها أقل من النمو الذي سُجل في العام 2023.

وأوضحت دائرة الإحصاء المركزية أن تراجع النمو السكاني نابع بالأساس من ارتفاع عدد المهاجرين من إسرائيل.

ودلت المعطيات على ميزان سلبي في الهجرة الدولية، وهو الفرق بين عدد الذين يدخلون إلى إسرائيل للسكن فيها وبين الذين يغادرونها، وبلغ قرابة 20 ألفا في العام 2025.

وهاجر إلى إسرائيل 24,600 شخص في العام 2025، وهو أقل بـ8000 قياسا بالعام 2024، وبينهم 5500 مهاجرا بموجب لم شمل عائلات، وهذا العدد أقل بحوالي 2500 مهاجر في العام 2024.

ووُلد قرابة 182 ألف طفل في العام 2025، قرابة 76% منهم يهود وحوالي 24% عرب.

وتوفي خلال العام 2025 حوالي 50 ألفا، وأقل بحوالي ألفين من عدد الوفيات في العام 2024، لكنه أعلى من عدد الوفيات في العام 2023.