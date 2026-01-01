اتهام أربعة شبان من النقب بتهريب أسلحة عبر مسيّرات من مصر

أجهزة الأمن الإسرائيلية تعلن تفكيك ما وصفته بـ"بنية تحتية" لتهريب وسائل قتالية عبر طائرات مسيّرة من الحدود مع مصر، وأعلنت تقديم لائحة اتهام ضد أربعة مواطنين من النقب، في إطار تصعيد الخطاب الأمني الإسرائيلي حول تهريب السلاح عبر الحدود.

ادعت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، تفكيك "|بنية تحتية لمهرّبي وسائل قتالية" زُعم أنها عملت في منطقة النقب و"قامت بتهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة" عبر الحدود مع مصر.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، وادّعى أن البنية التحتية "عملت على تهريب وسائل قتالية بواسطة طائرات مسيّرة في منطقة النقب".

وقال البيان إن "أربعة من عناصر هذه البنية التحتية، وهم مواطنون إسرائيليون من بدو النقب، اعتُقلوا قبل نحو شهر"، وأُخضعوا "لتحقيق مشترك" من قبل الشاباك والشرطة.

وزعمت أجهزة الأمن أن التحقيق "كشف ضلوع المشتبهين في عمليات تهريب أسلحة كبيرة من الحدود مع سيناء باستخدام طائرات مسيّرة".

وأضاف البيان أنه "خلال إحدى محاولات التهريب، جرى ضبط أربعة رشاشات من نوع ‘ماغ’ كانت محمولة على طائرة مسيّرة أُسقطت على يد قوات الجيش".

وادّعى البيان أيضًا أن التحقيق أظهر أن “أفراد الخلية استمعوا إلى شبكة الاتصالات العسكرية للجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ عمليات التهريب".

كما ادعت أجهزة الأمن الإسرائيلية أن المعتقلين "كانوا متورطين في محاولات تهريب إضافية على الحدود مع سيناء".

وأفادت الأجهزة الأمنية بأن "لائحة اتهام قُدّمت اليوم (الخميس) إلى المحكمة المركزية في بئر السبع".

وزعم البيان أن "نشاط تهريب وسائل قتالية عبر حدود الدولة يشكّل قناة إمداد لمنظمات إرهابية، ويساعد في نشاطها، وقد يُلحق ضررًا كبيرًا بأمن الدولة".

وأضافت أجهزة الأمن أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى أي تورط أو مساعدة من مواطنين إسرائيليين في أنشطة تهريب وسائل قتالية أو أنشطة إرهابية".

يأتي ذلك في سياق تصعيد الخطاب الأمني الإسرائيلي حول تهريب السلاح عبر الحدود الجنوبية، ولا سيما مع مصر.

وكانت هذه الأجهزة قد أعلنت، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2025، اعتقال مواطن من بلدة بير هداج في النقب، بزعم ضلوعه في تهريب أسلحة باستخدام مسيّرات، ووصفت نشاطه حينها بأنه "مركزي" ويستند إلى "معلومات استخباراتية".

وادّعت الأجهزة الأمنية في بيانات سابقة أن تهريب كميات كبيرة من الأسلحة يؤدي إلى خفض أسعارها داخل إسرائيل، ما "يسهّل وصولها إلى جهات إرهابية في إسرائيل والضفة الغربية"، ويسهم في تعزيز قدراتها، على حدّ تعبيرها.