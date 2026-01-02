استطلاع: أكثرية تصف دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو بالتدخل غير اللائق

الانتخابات المقبلة: 48% يؤيدون إجراءها في موعدها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل و42% يؤيدون إجراءها في أقرب وقت ممكن* 52% يرون أن الحكومة لا تحظى بثقة الشعب* لا أغلبية بالكنيست للائتلاف والمعارضة لو جرت انتخابات الآن

وصف 46% من الجمهور في إسرائيل أقوال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول منح عفو لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تهم الفساد التي يحاكم فيها أنها تدخل غير لائق في شؤون إسرائيل، فيما اعتبر 38% أن أقوال ترامب بهذا الخصوص شرعي.

وفيما يتعلق بموعد انتخابات الكنيست وما إذا ينبغي تبكيرها، يعتقد 48% أنه يجب إجراؤها في موعدها القانوني، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بينما قال 42% إنه يجب إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وفق نتائج استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.

ورأى 52% أن الحكومة الإسرائيلية لا تحظى في هذه الفترة بثقة الشعب، بينما اعتبر 37% أنها تحظى بثقة الشعب.

وفي حال جرت انتخابات للكنيست حاليا، سيحصل حزب الليكود على 27 مقعدا، وسيحصل حزب برئاسة نفتالي بينيت على 19 مقعدا، حزب "الديمقراطيين" 10، حزب برئاسة غادي آيزنكوت 10، "يسرائيل بيتينو" 10، "عوتسما يهوديت" 10، "ييش عتيد" 9، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 5.

وبهذه النتائج، ستكون أحزاب ائتلاف نتنياهو ممثلة بالكنيست بـ52 مقعدا، مقابل 58 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة مع حزبي بينيت وآيزنكوت، و10 مقاعد للأحزاب العربية، ما يعني أن أي من معسكري الائتلاف والمعارضة لن يتمكن من تشكيل حكومة.