إسرائيل "ترحب" بهجمات واشنطن على فنزويلا واختطاف مادورو

قالت إسرائيل إنها "ترحب" بالهجمات الأميركية ضد فنزويلا، و"إزاحة" ما أسمته بـ"الديكتاتور" في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو.

"رحبت" إسرائيل بالهجمات الأميركية ضد فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، وخاطب رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا "أهنئ قيادتكم الجريئة والتاريخية في سبيل الحرية والعدالة. أحيي عزمكم الراسخ والعمل البطولي لجنودكم البواسل".

فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إن "إسرائيل ترحب بإزاحة الديكتاتور الذي يتزعم شبكة من المخدرات والإرهاب، وتأمل بعودة الديمقراطية إلى البلاد وبإقامة علاقات صداقة بين الدول".

واعتبر أن "شعب فنزويلا يستحق أن يمارس حقه الديمقراطي، وتستحق أميركا الجنوبية مستقبلا خاليا من محور المخدرات والإرهاب".

وأضاف ساعر، أن "إسرائيل تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية، الذي عانى تحت الحكم الاستبدادي غير الشرعي لمادورو".

يأتي ذلك في أعقاب الهجمات الأميركية ضد فنزويلا واختطاف رئيسها مادورو وإحالته مع زوجته إلى نيويورك، في تصعيد أعربت العديد من الدول عن إدانتها له فيما رحبت أخرى به، وأعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" إزاء التصعيد والهجمات في فنزويلا وعدم احترام القانون الدولي خلالها.

ويأتي هذا التصعيد من جانب واشنطن بعد هجمات نفذتها في الفترة الأخيرة في البحر الكاريبي ضد تهريب المخدرات من جانب فنزويلا، فيما فرضت حصارا بحريا وحظرا نفطيا بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأخيرة.