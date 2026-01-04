إثر استئناف العلاقات: إسرائيل تعيّن سفيرًا غير مقيم لدى بوليفيا

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين سفير غير مقيم لدى بوليفيا، في خطوة تأتي بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين عقب قطيعة استمرت عامين، على خلفية الحرب على غزة، وبانتظار افتتاح سفارة إسرائيلية دائمة في لاباز.

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعيين الدبلوماسي غالي دغان سفيرًا غير مقيم لدى بوليفيا، إلى جانب مهامه سفيرًا لإسرائيل في بيرو، وذلك في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بعد قطيعة استمرت عامين.

وجاء القرار، وفق ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية غدعون ساعر، وبعد مصادقة مسبقة من لجنة الوزراء للتعيينات في السلك الخارجي، برئاسته.

وأوضحت الحكومة أن تعيين دغان سيكون ساريًا إلى حين افتتاح سفارة إسرائيلية دائمة في بوليفيا وتعيين سفير مقيم لدى البلاد.

ويشغل دغان حاليًا منصب سفير إسرائيل لدى بيرو، كما سبق أن شغل منصب سفير إسرائيل في كولومبيا.

ويأتي هذا التعيين في سياق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبوليفيا، التي أُعلنت رسميًا في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب لقاء جمع ساعر بنظيره البوليفي فرناندو أرامايو في واشنطن.

وكانت إسرائيل وبوليفيا قد استأنفتا علاقاتهما بعد نحو عامين من قرار لاباز قطع العلاقات احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في خطوة اتخذتها الحكومة البوليفية السابقة برئاسة لويس آرسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، فيما قال ساعر خلال اللقاء: "ننهي اليوم فصلًا طويلًا والذي لم يكن له داعٍ من الانفصال بين بلدينا الصديقين".

وفي السياق نفسه، أشار ساعر إلى أنه أجرى اتصالًا مع الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز، المنتمي إلى تيار اليمين الوسط، عقب انتخابه مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

من جانبه، قال وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو، خلال مراسم استئناف العلاقات، إن بلاده "تشعر بقرب شديد من الشعب الإسرائيلي"، مضيفًا أن بوليفيا "تدرك التحديات الكبيرة التي تنتظرها".

يُذكر أن بوليفيا سبق أن قطعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2009 في عهد الرئيس اليساري الأسبق إيفو موراليس، ثم أعادت العلاقات عام 2019 خلال فترة حكم يمينية مؤقتة، قبل أن تُقطع مجددًا في 2023 عقب اندلاع الحرب على غزة.