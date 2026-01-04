تقرير: تسارع الاستيطان يوسّع انتشار جيش الاحتلال في الضفة

تسارع إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة وتحت غطاء الحرب، دفع الجيش الإسرائيلي إلى إعادة تنظيم انتشاره وتوسيع حضوره العسكري، بما يشمل شق طرق جديدة، إقامة مواقع عسكرية، وزيادة عدد الكتائب المخصّصة لمهام "تأمين وحماية" المستوطنين.

في ظلّ تسارع الاستيطان تحت غطاء الحرب، وإقامة عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الرعوية الجديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، معظمها بمصادقة حكومية، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة لـ"تأمين" ما يقارب ضعف المساحات المأهولة التي ينتشر فيها مستوطنون، بما يشمل توسيع نطاق انتشاره العسكري وزيادة عدد الكتائب المخصّصة لما يُسمّى مهام "الأمن".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة، على إقامة 21 مستوطنة، بينها مستوطنة "سانور" التي أُخليت عام 2005 من شمالي الضفة، إلى جانب 19 مستوطنة أخرى لا تزال في مراحل التخطيط.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ فعليًا بأعمال ميدانية في شمال غرب الضفة، تشمل شق طرق جديدة وإقامة مواقع عسكرية، بهدف تأمين إعادة بناء مستوطنات أُخليت خلال خطة "فك الارتباط".

وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال تعمل حاليًا على شق طريق يلتف حول قرية سيلة الظهر الفلسطينية، شمال جنين، لإقامة موقع عسكري جديد يتولى "تأمين" مستوطنة "سانور"، مع استعدادات مماثلة تشمل مستوطنة "حومش"، وربما "كديم" و"غنيم" اللتان أخليتا كذلك في إطار "فك الارتباط" عام 2005.

واعتبرت "يديعوت أحرونوت" أن إعادة إقامة مستوطنة "سانور" والمستوطنات التي كانت قد أخليت بالتوازي مع تسارع إقامة بؤر استيطانية جديدة، سيحدث تغييرًا في نمط الحياة في شمال غرب الضفة خلال عام 2026.

ويشير التقرير إلى أن المنطقة الممتدة من محيط مستوطنة "كدوميم" شمالًا، وصولًا إلى الجيب الاستيطاني الصغير المتبقي في الزاوية الشمالية الغربية من الضفة، كانت مغلقة أمام الإسرائيليين، ولم يبقَ فيها سوى عدد محدود من المستوطنات، بينها "مافو دوتان" و"ريحان".

ووفق التقرير، بقيت هذه المستوطنات معزولة من حيث الوصول إلى عمق الضفة الغربية، إذ لا يمكن الوصول إلى "مافو دوتان"، على سبيل المثال، إلا عبر منطقة وادي عارة، ما أدى عمليًا إلى فصل هذه المنطقة عن باقي شمال الضفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق ما وصفه التقرير بـ"ثورة استيطانية هادئة"، تُنسب إلى تعاظم دور وزير المالية، والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، في إدارة شؤون الضفة الغربية.

وفي موازاة توسيع المستوطنات، ذكر التقرير أن الجيش يعزّز قدراته الاستخبارية والتكنولوجية في شمال الضفة، بما يشمل أبراج مراقبة، رادارات، ووسائل اتصال، إلى جانب تغييرات في أنماط الانتشار العسكري.

ووفق التقديرات، فإن الجيش الإسرائيلي يعتزم إضافة كتيبة واحدة، في المرحلة الأولى على الأقل، بذريعة "حماية المستوطنات التي يُعاد إنشاؤها"، علمًا بأن عدد كتائب "الأمن" العاملة حاليًا في الضفة يبلغ 23 كتيبة، مقارنة بنحو 80 كتيبة خلال الانتفاضة الثانية.

وأشار التقرير إلى أن لواء "السامرة" شهد تضاعفًا في عدد المستوطنات التي أقيمت في نطاق سيطرته له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليصل إلى قرابة 40 مستوطنة وبؤرة استيطانية.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي انتقل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى نمط عمل يعتمد على نشاط عسكري مكثف ومتواصل داخل المناطق الفلسطينية، بما في ذلك مناطق مصنفة A، بزعم حماية المستوطنين وحركة السير على الطرق.

كما شهدت الفترة الماضية توسيع دور "فرق التأهب والاستنفار" داخل المستوطنات، التي تتكوّن من المستوطنين أنفسهم، ويتلقون أسلحة وتجهيزات عسكرية ويعملون تحت إشراف ضباط أمن محليين.

وذكرت "يديعوت أحونوت" أن الجيش الإسرائيلي زوّد هذه الفرق، خلال العامين الأخيرين، بأسلحة رشاشة، ووسائل اتصال، وعتاد عسكري إضافي، مع بحث إمكانية تزويدها بقذائف مضادة للدروع وقنابل يدوية.

ويضع جيش الاحتلال في حسبانه سيناريوهات تصعيد أوسع في الضفة الغربية، تشمل اندلاع مواجهات مسلحة واسعة، رغم قوله إنه لا تتوفر، في هذه المرحلة، مؤشرات على ذلك.