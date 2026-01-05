بنك إسرائيل يخفض الفائدة إلى 4%

بنك إسرائيل يخفض الفائدة بنسبة 0.25% للمرة الثانية على التوالي، إثر توقع استقرار وقف إطلاق النار في غزة واستمرار تسريح قوات الاحتياط، والقرار يأتي في أعقاب نسبة تضخم منخفضة نسبية وعلى إثر تراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

أعلن بنك إسرائيل اليوم، الإثنين، خفض الفائدة بنسبة 0.25%، من 4.25% إلى 4%، بعد أن خفضها بنسبة مشابهة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لأول مرة بعد سنتين.

وعدلت دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل توقعات الاقتصاد الكلي، استنادا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد وسيستمر تسريح قوات الاحتياط.

وحسب تقديرات دائرة الأبحاث، فإن الناتج ارتفع بنسبة 2.8% في العام 2025، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 5.2% في العام 2026 وبنسبة 4.3% في العام 2027.

كذلك يتوقع أن تكون نسبة البطالة 3.3% في العام 2026 و3.5% في العام 2027.

ويتوقع البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم 2.5% في العام 2025، بينما كانت التوقعات في أيلول/سبتمبر أن تكون هذه النسبة 3%، ويتوقع أن تتراجع نسبة التضخم إلى 1.7% في العام 2026، وإلى 2% في العام 2027.

وجاء قرار خفض الفائدة بسبب تراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل أيضا.

وبلغت نسبة العجز في ميزانية الدولة 4.8% في العام 2025، ويتوقع أن تنخفض إلى 3.9% في العام 2026، وأن يصل الدين العام إلى 68.5% من الناتج في الأعوام 2025 و2026 و2027.