تقرير: نتنياهو ينقل "رسائل تهدئة" لإيران عبر بوتين

تقرير عن قنوات غير مباشرة استخدمها نتنياهو لطمأنة طهران، بالتوازي مع تحذيرات علنية من عواقب أي هجوم، وسط مخاوف إسرائيلية من سوء تقدير قد يقود إلى مواجهة مباشرة جديدة وتصعيد "غير مقصود".

نقل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رسائل تهدئة غير مباشرة إلى إيران، تفيد بأن إسرائيل لا تنوي مهاجمتها في المرحلة الراهنة، في ظل التوتر القائم بين الجانبين والاحتجاجات الداخلية في إيران.

وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، مساء الإثنين، فإن نتنياهو، استعان بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنقل رسائل وصفت بـ"المطمئنة" إلى طهران، مفادها أن إسرائيل لا تعتزم شن هجوم عليها.

وأفاد التقرير بأن هذه الرسائل نُقلت إلى إيران خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك عبر مكالمات هاتفية جرت بين نتنياهو وبوتين، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد بين تل أبيب وطهران، والتقارير بشأن هجوم إسرائيلي آخر على إيران.

وفي وقت سابق الإثنين، قال نتنياهو خلال كلمة ألقاها في الكنيست إن إسرائيل نقلت إلى إيران رسالة مفادها أنه "إذا جرى استهداف إسرائيل، فإن العواقب ستكون قاسية".

ووفق التقرير، فإن الموقف أُبلغ لإيران في سياق المساعي لمنع سوء تقدير قد يؤدي إلى تصعيد غير محسوب.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات في إسرائيل لا تزال تحذر من احتمال وقوع "سوء تقدير" من جانب إيران، قد يدفعها إلى مهاجمة إسرائيل بشمل استباقي واحترازي بدافع الخشية من تعرضها لهجوم إسرائيلي محتمل.

وبحسب "كان 11"، فإن المستوى السياسي والأمني في إسرائيل أجرى في الآونة الأخيرة سلسلة من المداولات حول قضايا أمنية مختلفة، كان الملف الإيراني في صلبها، في ظل استمرار التوتر الإقليمي والمخاوف من انزلاق إلى مواجهة مباشرة جديدة.

"لا مؤشرات حتى الآن على تصدّع استقرار النظام الإيراني"

وفي ظل التقارير عن اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران، تابع إسرائيل التطورات عن كثب، من دون أن ترصد، حتى الآن، مؤشرات على تصدّع في استقرار النظام الإيراني، وفق تقديرات الجهات الأمنية.

وتعتبر تل أبيب أن هذه المناورات الصاروخية التي أجراها الحرس الثوري الإيراني مؤخرا هدفت، من جهة، إلى توجيه رسالة قوة وردع، ومن جهة أخرى إلى إظهار جاهزية عسكرية في مواجهة إسرائيل.

وبحسب التقديرات الأمنية الإسرائيلية، لا تُرصد في هذه المرحلة محاولات لتحويل مسار التوتر أو "نقل المواجهة" باتجاه إسرائيل. ومع ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لاحتمالات مختلفة، تحسبًا لأي تطورات.