روتمان يدفع لربط ولاية المستشار القضائي بعمر الحكومة: "تسييس للمنصب"

رئيس لجنة الدستور في الكنيست يدفع بتشريع يتيح لكل حكومة تعيين مستشار قضائي جديد تقتصر ولايته على مدة ولاية الحكومة، وسط معارضة تحذّر من تسييس المنصب وتقويض استقلاله، وذلك في إطار مشروع قانون لتفكيك منصب المستشار القضائي.

طرح رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، مشروع قانون يتيح لكل حكومة جديدة تعيين مستشار قضائي جديد، ويقصر ولاية المنصب على مدة الحكومة، ضمن مساعٍ لاستكمال تشريع يسمح بتفكيك منصب المستشار القضائي للحكومة.

وبحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يواصل روتمان ("الصهيونية الدينية")، إعداد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره نهائيًا، بما يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة، وتغيير طريقة تعيينه ومدّة ولايته.

وبموجب الاقتراح، لن تعود ولاية المستشار القضائي محددة بست سنوات كما هو معمول به حاليًا، ولن تبقى منفصلة عن نتائج الانتخابات أو تبدّل الحكومات، بل ستُربط مباشرة بعمر الحكومة التي عيّنته.

ويقترح روتمان أن تمتد ولاية المستشار القضائي من لحظة تعيينه وحتى تشكيل حكومة جديدة، على أن يكون للحكومة الجديدة صلاحية تعيين مستشار قضائي جديد في يومها الأول، أو تمديد ولاية المستشار القائم لمدة تصل إلى 100 يوم إضافية، ريثما تتخذ قرارها بشأن إبقائه أو استبداله.

كما ينص المشروع على أن يتم تعيين المستشار القضائي للحكومة، بعد تفكيك المنصب، بقرار من الحكومة نفسها، بناءً على توصية وزير القضاء ورئيس الحكومة.

وبحسب الصيغة المقترحة، يُشترط في المرشح أن تتوافر فيه أهلية التعيين قاضيًا في المحكمة العليا، وأن يكون "قانونيًا رفيع المستوى"، من دون فرض حد أقصى للعمر.

ويقضي المشروع كذلك بعدم فرض فترة انقطاع عن العمل السياسي قبل التعيين، باستثناء عضوية هيئات انتخابية حزبية.

وفي ما يتعلق بإقالة المستشار القضائي أو تعليق مهامه، تبنّى روتمان مقترح وزير القضاء الأسبق، البروفيسور دانيئيل فريدمان، بحيث تُمنح الحكومة، بناءً على توصية وزير القضاء، صلاحية إقالة المستشار أو تعليقه عن العمل.

ويشمل ذلك حالات وجود "خلافات في الرأي" بين المستشار القضائي والحكومة، ترى الحكومة أنها تعيق إقامة تعاون فعّال بين الطرفين.

في المقابل، قوبل المقترح بمعارضة شديدة داخل اللجنة، حيث قال أعضاء من المعارضة إن الصيغة المطروحة "لا تمت بصلة" إلى مقترح فريدمان الأصلي.

وردّ روتمان على ذلك بالقول إنه أجرى تعديلات على المشروع في معظم بنوده، استجابة لملاحظات المعارضة، مشيرا إلى أنه يعتمد مقترح فريدمان "كقاعدة للنقاش"، لكنه "غير ملتزم بجميع الترتيبات الواردة فيه".

وفي هذا السياق، قال عضو الكنيست غلعاد كاريف (الديمقراطيون): "كان لدينا أمل بعد السابع من أكتوبر بأن الحكومة ستتعقل وتفهم أن هذا ليس الوقت المناسب لدفع الانقلاب القضائي، لكننا تلقينا انقلابًا معززا".

من جهته، قال عضو الكنيست إيتان غينزبورغ ("كاحول لافان"): "محاولة تحويل المستشار القضائي إلى محامي الحكومة تفقد الجمهور ثقته". واتهمت عضو الكنيست كارين إلهرار ("ييش عتيد"): "هذا تعيين سياسي كامل. أنت تريد مستشارًا قضائيًا ينفذ أوامر الحكومة".

وفي ختام النقاش، قال روتمان: "النموذج المثالي كان وزيرًا من وزراء الحكومة كما في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، خصوصًا إذا جرى فصل منصب الادعاء العام عنه".

وبحسب مشروع القانون، الذي صادقت عليه الكنيست في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالقراءة التمهيدية، سيتم فصل صلاحيات المستشار القضائي الحالية إلى ثلاثة مناصب مستقلة: المستشار القضائي للحكومة، المدعي العام ورئيس النيابة العامة، وممثل الدولة أمام المحاكم.