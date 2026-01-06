استطلاع داخلي في الليكود: غوتليف الأولى للمرة الثانية في قائمة المرشحين للكنيست

يليها رئيس الكنيست أوحانا في المكان الثاني، وكاتس في المكان الخامس، وبيسموت يتراجع للمكان السادس بسبب المعارضة لقانون تجنيد الحريديين، وليفين في المكان 11 بسبب عدم التقدم في دفع خطة إضعاف جهاز القضاء

تتمتع عضو الكنيست طالي غوتليف بشعبية واسعة في حزب الليكود، وحسب استطلاع شارك فيه أعضاء الحزب الذين لديهم حق التصويت لانتخاب قائمة مرشحي الليكود لانتخابات الكنيست، احتلت غوتليف المكان الأول في القائمة وتفوقت على وزراء وأعضاء كنيست قدامى. وهذا الاستطلاع الثاني داخل حزب الليكود الذي تصل فيه غوتليف إلى المكان الأول.

وحسب الاستطلاع الذي نشره موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، فإن حوالي 70% يؤيدون وجودها في رأس قائمة المرشحين، وتفوقت بذلك على رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الذي وصل إلى المكان الثاني، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، الذي وصل إلى المكان الخامس، ووزيرة المواصلات، ميري ريغف، التي وصلت إلى المكان التاسع.

وشمل الاستطلاع 1223 عضوا في الليكود، الذين وُصفوا بأنهم "الأصوات الحرة"، لأن الاستطلاع لم يأخذ الصفقات بين المجموعات داخل الحزب بالحسبان. ووصلت الوزيرة ماي غولان إلى المكان العاشر.

وتراجع مكان رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، من المكان الرابع في الاستطلاع السابق إلى المكان السادس في الاستطلاع الحالي، ويرجح أن هذا التراجع سببه المعارضة في الليكود لمشروع قانون يمنح تسهيلات في الخدمة العسكرية في الليكود بتأييد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقال 61% من أعضاء الليكود المشاركين في الاستطلاع إنه يجب تجنيد جميع المواطنين أو فرض عقوبات على الذين لا يخدمون.



ويفتتح الأماكن العشرة الثانية في قائمة المرشحين وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يعتبر كمن فشل في دفع خطة إضعاف جهاز القضاء. فقد أيد نصف المستطلعين دفع الخطة رغم المعارضة الواسعة لها في المجتمع الإسرائيلي وأدت إلى انقسامه.

ووصل إلى الأماكن العشرة الثانية وزراء مثل نير بركات ويوآف كيش، والوزير السابق غلعاد إردان، بينما وصل وزير الثقافة، ميكي زوهار، إلى المكان العشرين.



