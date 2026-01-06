تقرير: هرتسوغ تدخّل لمصلحة مقرّب منه في حملة الحزب الحاكم باليونان

تقرير صحافي يتناول دورًا لعبه الرئيس الإسرائيلي في مساعدة مقرّب منه للعمل ضمن حملة انتخابية لحزب الحكم في اليونان، في سياق علاقة وثيقة انتهت بخلاف حاد بين الطرفين على خلفية طلب العفو عن نتنياهو.

قام الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بتقديم مساعدة شخصية لمقرّب منه، بهدف تمكينه من العمل ضمن حملة انتخابية للحزب الحاكم في اليونان، في خطوة جرت خلف الكواليس وخارج الأطر الرسمية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، فإن هرتسوغ ساعد مقرّبه ومستشاره غير الرسمي السابق، موتي سِندِر، في الحصول على دور ضمن الحملة الانتخابية الأخيرة لحزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم في اليونان.

وكان سِندِر على مدى سنوات مستشار ظل لهرتسوغ، ولعب أدوارًا غير رسمية، من بينها محاولة التوسط بعد انتخابات عام 2015 لتشكيل حكومة وحدة بين هرتسوغ ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

ونقل التقرير عن شخص مطّلع على العلاقة بين الطرفين قوله إن "العلاقة بين هرتسوغ وسِندِر كانت قريبة جدًا"، مشيرًا إلى لقاءات أسبوعية واتصالات شبه يومية بينهما.

وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين الطرفين تدهورت قبل أشهر، بعد أن بعث سندر رسائل تهديد إلى ديوان الرئاسة، لوّح فيها بكشف معلومات قال إنها بحوزته، في حال منح هرتسوغ عفوًا لنتنياهو.

ونقلت الصحيفة أن هرتسوغ نفى "نفيًا قاطعًا" وجود أي تفاهمات مسبقة مع نتنياهو بشأن العفو، أو تكليف سِندِر بأي دور وساطة، مشددا على أنه لم يطلب منه نقل رسائل أو التوسط باسمه.

وأفادت الصحيفة بأن هرتسوغ طلب من سندر، في أواخر عام 2022 وقبيل الانتخابات البرلمانية في اليونان، التواصل مع ستافروس باباستافرو، القيادي في حزب "الديمقراطية الجديدة".

ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي قوله إن "كل الاتصالات جرت بسرّية"، موضحًا أن الجانب اليوناني خشي الظهور في ارتباط مباشر مع إسرائيل، في ظل تداعيات فضيحة تنصت سيبراني هزّت الساحة السياسية في البلاد آنذاك.

وبحسب التقرير، شارك مستشارون إسرائيليون في اجتماعات تحضيرية للحملة، وتركزت مساهمتهم في مجال التأثير عبر الشبكات الاجتماعية، فيما شارك المستشار الإسرائيلي يسرائيل آينهورن في بعض اللقاءات التحضيرية دون أن يكون جزءًا من الحملة نفسها.

وانتهت الانتخابات بفوز الحزب الحاكم في الجولة الثانية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث عُيّن باباستافرو لاحقًا وزيرًا للطاقة والبيئة.

وأشار التقرير إلى أن هرتسوغ كان يتلقى تحديثات من سندر حول مجريات الحملة خلال تلك الفترة.

كما ذكرت الصحيفة أن هرتسوغ أوصى بسندر أيضًا لدى سياسي روماني قبيل الانتخابات في رومانيا عام 2024، في إطار مساعٍ متكررة، وفق مصادر، لمساعدته "خلف الكواليس".

ونفى ديوان الرئاسة جميع الادعاءات، وقال إن "رئيس الدولة لم يكن متورطًا في أنشطة سِندِر في اليونان، ولم يوصِ، أو يبادر، أو يساعده أو أي جهة من قبله في حملة انتخابية هناك أو في أي نشاط آخر".

وأضاف البيان أن دور الرئيس اقتصر على "تمرير رقم هاتف واحد، بناءً على طلب الجهة المتواصلة فقط"، مشيرا إلى أن هرتسوغ "لا يعرف ولم يعرف" باباستافرو، ولا علم له بنتائج تلك المبادرة.

وشدد ديوان الرئاسة على أن طلب العفو المقدم من نتنياهو "يُعالج وفق القواعد الملزمة لرئيس الدولة، ومن دون أي نية للانحراف عنها، مهما كانت الضغوط".