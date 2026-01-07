الدهس في القدس: الشرطة تطلب تمديد اعتقال سائق الحافلة لأسبوعين بشبهة "القتل بظروف خطيرة"

ستنظر محكمة الصلح في القدس المحتلة عند الساعة الثالثة عصرا بطلب الشرطة تمديد اعتقال سائق حافلة عربي من سكان القدس الشرقية لمدة 15 يوما، في أعقاب حادث دهس وقع بالمدينة وأسفر عن مصرع فتى حريدي.

من المزمع أن تعقد محكمة الصلح في القدس المحتلة عصر اليوم، الأربعاء، جلسة للنظر في تمديد اعتقال سائق حافلة عربي من سكان القدس الشرقية، في أعقاب حادث الدهس الذي وقع الليلة الماضية في المدينة، وأسفر عن مصرع فتى حريدي (14 عاما) و3 إصابات خلال مظاهرة للحريديين ضد قانون التجنيد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وستطلب الشرطة الإسرائيلية من المحكمة تمديد اعتقال سائق الحافلة لمدة 15 يوما، وتوجه له شبهات "القتل بظروف خطيرة وتشكيل خطر على حياة شخص بمسلك المواصلات العامة والتسبب بإصابة خطيرة".

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقب الحادث إنه "سيجري التحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي حتى النهاية لاستخلاص جميع العبر والدروس اللازمة".

وبحسب الشرطة، فإنها كانت قد تلقت بلاغا من سائق الحافلة قبيل وقوع الحادث، طالبا منها المساعدة.

وأعلنت الشرطة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء – الأربعاء، أنه "من خلال التحقيق الأولي مع سائق الحافلة، تبين أنه تعرض لاعتداء من قبل مخلي النظام (المتظاهرون الحريديون)، وبعد ذلك وقع الحادث".

وقالت إن الدهس وقع نتيجة حادث واستبعدت وقوعه على خلفية قومية، وفي أعقاب ذلك قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن الشرطة تقوم بالتحقيق في كافة الاتجاهات، معتبرا أن "الحديث يدور عن حدث خطير يستدعي تحقيقا دقيقا وشاملا، وقد أبلغتني الشرطة بأنها تتعامل معه بكل جدية".