تقرير: ترامب سيعلن الأسبوع المقبل تشكيل "مجلس السلام" والانتقال للمرحلة الثانية في غزة

ترامب يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن تشكيل ما سُمّي "مجلس السلام في غزة"، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة، وتقاطعات ميدانية وسياسية تشمل ملف الأسرى واستعادة جثة الأسير الأخير.

يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، الإعلان عن تشكيل ما سُمّي "مجلس السلام في غزة"، وذلك في إطار الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقل مراسل القناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين اثنين ومصدرين مطّلعين على التفاصيل، وذلك في إطار الضغوط الأميركية لدفع المرحلة الثانية من خطة ترامب.

ونفذت حركة حماس، الأربعاء، عمليات بحث عن جثة آخر إسرائيلي في قطاع غزة، بعد توقف دام نحو أسبوعين، في وقت تتقاطع فيه المعطيات الميدانية مع معلومات استخباراتية جديدة نُقلت عبر الوسطاء.

وقال مسؤول في حركة حماس لوكالة "فرانس برس" إن "فريقًا من كتائب القسام، يرافقه طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق فني مصري، استأنف الأربعاء عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة".

وأوضح مسؤول آخر في الحركة للوكالة نفسها أن عمليات البحث "توقفت خلال الأسبوعين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، التي حالت دون دخول الحفارات والمعدات الثقيلة المصرية إلى المنطقة".

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل نقلت، خلال الفترة الأخيرة، معلومات استخباراتية جديدة وصفتها بـ"المهمة" إلى الفصائل الفلسطينية في غزة عبر الوسطاء في مصر، تتعلق بمكان الجثة.

وبحسب القناة، فإن هذه المعلومات نُقلت بعد عودة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، من القاهرة قبل نحو أسبوعين، مشيرة إلى أن عمليات البحث التي أجريت اليوم تمت استنادا إلى هذه المعلومات.

وأضافت القناة أن اختيار اليوم لاستئناف البحث يعود، إلى جانب المعلومات الجديدة، إلى تحسّن الأحوال الجوية، ما أتاح الوصول إلى مناطق كانت مغمورة بالمياه خلال الفترة الماضية.

وقال مسؤول في حماس، في تصريح لـ"فرانس برس"، إن الحركة "تأمل العثور على الجثة لإغلاق ملف التبادل"، مؤكدًا أنها طالبت الوسطاء "بالضغط على الاحتلال لاستكمال بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار"، ولا سيما فتح معبر رفح لإدخال المساعدات وتمكين المرضى والمواطنين من السفر.

وقال شاهد عيان للوكالة إنه رصد "أكثر من عشرين عنصرًا من القسام، إضافة إلى حفّارين وشاحنتين ومعدات ثقيلة تابعة للجنة المصرية، يعملون على إزالة الركام وأنقاض بناية في جنوب شرق حي الزيتون".

وتشترط إسرائيل استعادة جثة الأسير الأخير ران غفيلي، وهو عنصر في وحدة "اليمام" الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية قُتل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل الانتقال إلى مباحثات المرحلة الثانية من الاتفاق.

ورحّب "منتدى عائلات الرهائن والمحتجزين" في إسرائيل باستئناف البحث، مطالبًا بعدم فتح معبر رفح قبل إعادة الجثة، في حين أفادت مصادر مطلعة، مساء الأربعاء، بأن عمليات البحث التي أجريت اليوم لم تفض إلى نتائج.

تقرير إسرائيلي: إزالة 70% من أنقاض رفح

في غضون ذلك، أفادت i24NEWS، نقلًا عن تقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بأن الجيش بات قريبًا من استكمال الاستعدادات الميدانية لإقامة ما يُطلق عليه "غزة الجديدة" خلال "أسابيع قليلة".

وبحسب التقرير، فإن نحو 70% من أعمال إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة في رفح أُنجزت، ضمن مشروع "رفح الخضراء"، الذي تقول الولايات المتحدة إنه مخصص لنقل سكان غزة إليه في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف التقرير أن استكمال إزالة الأنقاض يُعد عنصرًا مركزيًا في الضغوط الأميركية للدفع نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رغم عدم استعادة جثة الأسير الإسرائيلي الأخير حتى الآن.

الأونروا تفصل مئات الموظفين... وحماس تندد

في سياق متصل، أعلنت وكالة "أونروا" إبلاغ 571 موظفًا محليًا، موجودين خارج غزة، بإنهاء خدماتهم بأثر فوري، بسبب أزمة مالية حادة.

وردّت حركة حماس ببيان استنكرت فيه القرار، واعتبرته "انتهاكًا لحقوق الموظفين"، محمّلة إسرائيل مسؤولية منع عودتهم بسبب إغلاق معبر رفح، وداعية الوكالة إلى التراجع والتركيز على الإغاثة.

استهداف "عنصر بارز" في حماس

وفي موازاة ذلك، ادعى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، أن مسلحين من حركة حماس أطلقوا النار، في وقت سابق اليوم، باتجاه منطقة تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وادّعى البيان أن إطلاق النار "يشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن الجيش والشاباك نفّذا غارة استهدفت "عنصرًا بارزًا" في حماس، قالا إنه كان يعمل على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في حين أفادت مصادر محلية في قطاع غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وأُصيب آخرون، باستهداف الجيش الإسرائيليّ منزلا بحيّ التفاح شرقيّ مدينة غزة، مساء الأربعاء، في إطار خروقات الاحتلال المتصاعدة.