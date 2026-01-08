اتهام فتى من الشمال بمبايعة "داعش" والتخطيط لتنفيذ هجوم

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال فتى يبلغ من العمر نحو 15 عامًا من منطقة الشمال، بدعوى الاشتباه بتواصله مع جهات تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية"، ونيته تنفيذ هجوم داخل البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قالا فيه إن الاعتقال تم في إطار "نشاط مشترك" خلال الأسابيع الماضية، بعد الاشتباه بأن الفتى "كان على اتصال مع عناصر إرهابية".

وادعى البيان أنه خلال التحقيق مع الفتى تبيّن أنه "بايع تنظيم ‘الدولة الإسلامية‘ (داعش)"، وأنه "عُثر بحوزته على تعليمات مفصلة لصناعة حزام ناسف".

وأضاف البيان أن التحقيق أظهر أن الفتى "اتخذ خطوات عملية لإعداد نفسه لتنفيذ هجوم"، وذلك في سياق تواصله مع جهات "مرتبطة بالتنظيم في الخارج"، دون أن يورد البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الخطوات أو توقيتها.

وتابع البيان أن مواد التحقيق تشير إلى أن الفتى "عبّر عن تأييده لهجمات نُفذت في السابق ضد دولة إسرائيل"، و"أطلق دعوات لتدميرها"، إلى جانب مشاركته في "خطاب متطرف ضد أتباع ديانات أخرى"، شمل مسيحيين ومسلمين لا يشاركونه، وفق البيان، "نظرته المتطرفة".

وزعم البيان أن هذه القضية تندرج في سياق ما وصفه بـ"تصاعد مستوى التهديد" من تنظيم "داعش" ومؤيديه داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب، على حد تعبيره.

وأشار البيان إلى أنه "عقب انتهاء التحقيق"، من المقرر أن تُقدَّم، اليوم الخميس، "لائحة اتهام" ضد الفتى إلى المحكمة، بواسطة نيابة لواء حيفا.

وختم البيان بالتشديد على أن الشاباك والشرطة الإسرائيلية "سيواصلان العمل بحزم" ضد ما وصفاه بـ"أي نشاط أمني من شأنه المسّ بأمن دولة إسرائيل".