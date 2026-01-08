الدهس في مظاهرة الحريديين بالقدس: قرار قضائي بالإفراج عن السائق إلى الحبس المنزلي

قرار قضائي بالإفراج عن سائق الحافلة فخري خطيب إلى الحبس المنزلي، بعد أن اعتبرت أن الوقائع المعروضة تُظهر تعلّق فتَيَين بالحافلة خلال مظاهرة للحريديين، أحدهما سقط وغادر المكان، فيما ظل الفتى الذي قُتل متعلّقًا بمقدمتها لعشرات الأمتار ما أدى لمصرعه.

قررت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الخميس، الإفراج عن سائق الحافلة فخري خطيب، المتهم بدهس الفتى الحريدي خلال مظاهرة للحريديين في القدس، على أن يُنفّذ القرار اعتبارًا من يوم غد، في انتظار موقف الشرطة من تقديم استئناف.

وجاء القرار عن القاضية تمار بار- أشير، التي كتبت في حيثياتها أن الوقائع التي عُرضت أمام المحكمة تُظهر أن "فتَيَين تعلّقا بالحافلة"، مشيرة إلى أن أحدهما كان متعلّقًا بالجانب الأيسر للحافلة، ومع بدء سيرها "سقط عنها"، ثم "وقف على قدميه وغادر المكان".

وأضافت القاضية أن الفتى الذي لقي مصرعه في الحادثة، والتي تحاول الأجهزة تصويرها على أنها عملية ذات خلفية قومية، بحسب المواد المعروضة أمام المحكمة، "كان متعلّقًا بمقدمة الحافلة لمسافة عشرات الأمتار"، وهو ما شكّل، وفق توصيفها، الفارق الجوهري بين الحالتين عند تقييم الوقائع وتحديد المسؤولية.

وخلال جلسة المحكمة، تبيّن أن السائق، وهو في الخمسين من عمره ومن سكان القدس المحتلة، أُحضر إلى قاعة المحكمة مرتديًا زيّ أسرى أمنيّين، رغم استبعاد الاشتباه بوقوع عملية على خلفية قومية، ورغم كونه الشخص الذي بادر إلى الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الفوضى التي أحاطت بحافلته.

وبحسب ما ورد خلال الجلسة، فإن ممثل شرطة القدس تعرّض لتوبيخ من القاضية، بعد أن عرض أمام المحكمة أقوالًا نُسبت إلى السائق، تبيّن لاحقًا أنها لم تُدلَ أصلًا خلال التحقيق. ويأتي ذلك في أعقاب تراجع الشرطة، أمس، عن الاشتباه بـ"القتل بظروف خطيرة" واستبداله بشبهة "التسبب بالموت بتهور".

وخلال الجلسة، سأل محامي الدفاع ممثلي مصلحة السجون عن سبب إلباس موكله زيّ أسرى أمنيّين، رغم تأكيد الشرطة نفسها أن الحادث لا يُصنّف كعملية، ليجيبه أحد عناصر السجن بالقول إن "هذا هو الزي المتوفر". وعُقدت الجلسة إثر الاستئناف الذي قدّمه الدفاع على قرار محكمة الصلح تمديد اعتقال خطيب لمدة تسعة أيام.

وقررت المحكمة تأجيل تنفيذ الإفراج عن خطيب إلى الحبس المنزلي حتى يوم غد، موضحة أن الشرطة مُنحت مهلة حتى الساعة 16:00 لإبلاغ المحكمة عمّا إذا كانت تعتزم التقدّم باستئناف إلى المحكمة العليا.

وكانت محكمة الصلح في القدس قد مددت، أمس، اعتقال سائق الحافلة لمدة 9 أيام، على خلفية حادث الدهس الذي وقع خلال مظاهرة للحريديين ضد قانون التجنيد، وأسفر عن مقتل فتى (14 عامًا) وإصابة ثلاثة آخرين.

وجاء التمديد بطلب من الشرطة لاستكمال التحقيق وفحص ملابسات الحادث.

وخلال التحقيق، تراجعت الشرطة عن شبهات "القتل بظروف خطيرة" واستبدلتها بالاشتباه بـ"التسبب بالموت"، معتبرة أن ما وقع جاء في سياق "ذريعة خطيرة"، كما أعلنت نيتها توجيه مخالفات تتعلق بـ"تشكيل خطر على حياة شخص في مسلك المواصلات العامة والتسبب بإصابة خطيرة".

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغًا من السائق قبل الحادث طلب فيه المساعدة، وأعلنت لاحقًا أن التحقيق الأولي أظهر أنه "تعرض لاعتداء من قبل مخلّي النظام"، وأن الدهس وقع نتيجة حادث، مستبعدة أن تكون له خلفية قومية.

وفي أعقاب الحادث، صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن "التحقيق سيستمر حتى النهاية لاستخلاص العبر اللازمة"، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الشرطة "تفحص جميع الاتجاهات" وتتعامل مع القضية “بكل جدية”.

وأظهر توثيق مصوَّر لحادثة الدهس أن السائق حاول في البداية الرجوع إلى الخلف، في وقت كان فيه حشد من المتظاهرين يحيط بالحافلة ويمنع حركتها، فيما أُغلِق الشارع وأُضرمت النيران في حاويات نفايات قريبة، من دون أن يظهر في المكان أي عنصر شرطة.

وبحسب رواية السائق، فإنه شعر بـ"ضيق شديد وخطر حقيقي على حياته"، الأمر الذي دفعه إلى التقدّم بالحافلة إلى الأمام بعد سناح الفرصة.