تقرير: الجيش الإسرائيلي يُطلق نيرانه صوب سفينة حربية مصرية قبالة غزة

بحسب التقرير، فقد غادرت السفينة المصرية منطقة سيناء، ودخلت المنطقة البحرية التي تفرض عليها البحرية الإسرائيلية حصارًا بحريًا، و"فور تحديد هوية السفينة، أُرسلت سفن حربية من قاعدة أسدود البحرية، وطالبت السفينة المصرية بالعودة إلى مصر".

أطلق الجيش الإسرائيلي، نيرانه، صوب سفينة حربية مصرية، بادّعاء دخولها المنطقة البحرية التي تحظرها سلطات الاحتلال قبالة قطاع غزة، بحسب ما ذكر تقرير صحافيّ إسرائيليّ.

وأوردت القناة الإسرائيلية 13، مساء الخميس، أن "سفينة مصرية حربية، دخلت أمس (الأربعاء)، المنطقة البحرية المحظورة قبالة غزة، فأطلقت عليها سفن حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية النار".

وأشار التقرير إلى أن "السفينة المصرية عادت أدراجها إلى المياه الإقليمية المصرية"، بعد ذلك.

وأضاف أنه "بينما كانت (السفينة المصرية) تواصل سيرها نحو غزة، أطلقت السفن الحربية طلقات تحذيرية عليها، وعندها فقط استدارت السفينة المصرية، وعادت إلى مصر".

وقال الجيش الإسرائيلي بشأن ذلك، إن "كان الحادث معروف. دخلت سفينة مصرية المياه الإقليمية الإسرائيلية لفترة وجيزة، وتصرفت القوات الإسرائيلية وفقًا للإجراءات المتبعة، وطالبت السفينة بالتوقف، وبعد عدم امتثالها، اتُخذت إجراءات إبعادها".

وأضاف أن "السفينة غيّرت اتجاهها نحو المياه المصرية، ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن مصر شريك أساسي في اتفاقية السلام، وأن العلاقات الأمنية بين البلدين مستمرّة كالمعتاد".

كما نقلت القناة ذاتها عن مصادر في الجيش الإسرائيليّ قولها، إن "المصريين يتحملون مسؤولية هذا الحادث، ويقرّون به".