وفاة طفلة إسرائيلية جرّاء مضاعفات مرض الحصبة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن طفلة تبلغ من العمر 11 شهرًا، لا تعاني من أمراض مزمنة سابقة، ولم تتلقَّ التطعيم، تُوفيت الخميس إثر مضاعفات مرض الحصبة.

وشددت على الأهمية البالغة للتوجّه في الوقت المناسب لتلقي العلاج الطبي عند ظهور الأعراض أو عند الاشتباه بالإصابة. الوصول في الوقت المناسب من شأنه أن ينقذ الأرواح. وأكدت أن الحصبة مرض يمكن الوقاية منه من خلال لقاح فعال وآمن.

يشار إلى أنه من بين 12 حالة وفاة أخرى جرى تسجيلها، فإن الغالبية العظمى من المتوفين هم رُضّع أصحاء، من دون خلفية مرضية، ولم يحصلوا على التطعيم.

وأوصت وزارة الصحة الإسرائيلية بتطعيم جميع الأطفال في عمر سنة واحدة، وفي عمر ست سنوات، وذلك ضمن برنامج التطعيمات الروتيني.

كما أوصت بتقديم موعد الجرعة الثانية إلى عمر سنة ونصف في مناطق تفشّي المرض بتقديم موعد الجرعة الثانية إلى عمر سنة ونصف، وإعطاء جرعة تطعيم إضافية للرضّع بعمر 6–11 شهرًا في مناطق التفشي، وكذلك عند السفر إلى أماكن تشهد تفشيًا للمرض.

ودعت غير المطعّمين، وكذلك أهالي الرضّع الذين تلقّوا جرعة واحدة فقط بعمر 6–11 شهرًا، إلى تجنّب المشاركة في الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة في مناطق التفشي، نظرًا لارتفاع خطر العدوى.