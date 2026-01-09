تقرير: روسيا تسعى لنشر قوات جنوبيّ سورية بموافقة دمشق وإسرائيل تعرقل ذلك

ذكر مصدر إسرائيلي أن نشر القوات يهدف إلى الحد من تحرّكات إسرائيل في المنطقة، مضيفا أن الروس غير مستعدين حاليًا للقيام بذلك من دون تنسيق مع إسرائيل؛ دبلوماسيّ يقدّر بأنّ تل أبيب تُفضّل نزع السلاح الكامل من جنوب سورية.

سعت موسكو إلى نشر قوات روسية جنوبيّ سورية، إلا أنّ إسرائيل عارضت ذلك، و"عرقلت" هذه الخطوة حتّى الآن، بحسب ما أورد تقرير صحافيّ، إسرائيليّ.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، الخميس، في تقرير، نقلت من خلاله عن مصدر إسرائيليّ وصفته بالمُطّلع، أن سورية سعت للدفع بهذه الخطوة، في محاولة للحدّ من التحرّكات الإسرائيلية في المنطقة.

وبحسب التقرير، أكّد مصدران دبلوماسيان أجنبيان، إجراء محادثات بشأن هذا الموضوع، فيما لم ينفِ المصدر الإسرائيلي طرح الموضوع في محادثات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأشهر الماضية.

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإن النقاش بشأن ذلك مستمرّ "طوال الوقت"، مضيفا: "أراد السوريون إدخال القوات الروسية إلى جنوب سورية، لأسباب واضحة، وهي أن تقف هذه القوات حائلا بينهم وبين إسرائيل، وأن توفّر لهم غطاءً واقيا من أي تحرّكات إسرائيليّة".

وقال المصدر الإسرائيليّ: "في الوقت الراهن، هذا الأمر غير وارد، فالروس لا يوافقون على القيام بذلك من دون تنسيق مع إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل معنيّة بوجود روسي محدَّد في سورية، ليكون بمثابة ثِقَل موازن لتركيا، غير أنه ذكر أن "ليس في جنوب سورية، وبالتأكيد ليس في هذه المرحلة. هذا ما دفعنا لاتخاذ خطواتنا".

وقدّر مصدر دبلوماسيّ من المنطقة، بحسب "هآرتس"، بأن موسكو هي التي طرحت فكرة نشر القوات، غير أنه أشار إلى أن موسكو تعاني من استنزاف عسكريّ بسبب الحرب في أوكرانيا، وبالتالي "فمن غير المرجَّح أن تتمكن من تخصيص قوات لجنوب سورية".

ورجّح الدبلوماسيّ ذاته أن إسرائيل تُفضّل نزع السلاح الكامل من جنوب سورية على وجود عسكري روسيّ.

وفي ما يتعلق بالرئيس السوري، أحمد الشرع، قال الدبلوماسيّ إنه "مهتم بأي شيء يُمكّنه من التركيز على محاولة السيطرة على بلدٍ يعجز حاليًا عن السيطرة عليه. لذا، من وجهة نظره، حتى عرض من الشيطان نفسه، يُساعده على تعزيز حكمه الهشّ، سيكون موضع ترحيب"، على حدّ وصف التقرير.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أشارت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، في تقرير إلى إمكانية نشر قوات روسية في جنوب سورية.

وذكر التقرير يومها، أن دمشق مهتمة بنشر الشرطة العسكرية الروسية في المحافظات الجنوبية، حيث كانت متمركزة قبل سقوط نظام الأسد، وذلك للحدّ من التحرّكات الإسرائيليّة في المنطقة.

ونُشر التقرير بعد زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني إلى موسكو، وقبل اجتماع الرئيس السوري، أحمد الشرع مع بوتين في الكرملين في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقد تطرّق بيانان صدرا خلال الأشهر الأخيرة إلى الوضع في سورية، عقب المحادثات بين بوتين ونتنياهو، وقد ذُكر فيهما أن المحادثة أعربت عن الاهتمام بـ"مواصلة تحقيق الاستقرار في سورية"، وأن الطرفين ناقشا قضايا تتعلق بـ"المساعدة في تعزيز الاستقرار في سورية".