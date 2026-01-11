إسرائيل وألمانيا توقّعان إعلانا بشأن "شراكة أمنية واسعة النطاق بين الأجهزة الأمنية" في البلدين

الإعلان المشترك "يرسّخ التعاون الوثيق مع ألمانيا في مجالات الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتقنيات المتقدمة، ويترجم الالتزام الأمني ​​إلى عمل مشترك".

وقّعت إسرائيل وألمانيا، الأحد، إعلانا بشأن "شراكة أمنية واسعة النطاق بين الأجهزة الأمنية" في البلدين، يعدّ "إيران ووكلائها تهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

جاء ذلك بحسب ما أورد بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان، مشيرا إلى أن التوقيع تمّ بين نتنياهو، ووزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت".

وذكر البيان أن "إيران ووكلائها؛ حزب الله وحماس والحوثيون، لا يهددون إسرائيل فحسب، بل يهددون أيضًا الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".

وأضاف أن الإعلان المشترك "يرسّخ التعاون الوثيق مع ألمانيا في مجالات الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتقنيات المتقدمة، ويترجم الالتزام الأمني ​​إلى عمل مشترك".

و"يرسّخ الإعلان الموقَّع التزام ألمانيا الراسخ بأمن دولة إسرائيل، ويرتقي بالتعاون الأمني ​​والتكنولوجي بين البلدين إلى مستوى إستراتيجي جديد"، وفق البيان.

كما "يؤسس الإعلان، شراكة أمنية واسعة النطاق بين الأجهزة الأمنية في البلدين في مجالات الدفاع السيبراني، والتقنيات المتقدمة، وإنفاذ القانون، ومكافحة الإرهاب، والدفاع المدني، ويعكس مسؤولية ألمانيا التاريخية، بما في ذلك تعزيز ذكرى المحرقة".

وأضاف مكتب نتنياهو أن توقيع الإعلان، "يمثّل لا سيما في سياق هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لحظة فارقة في تعميق التحالف الأمني ​​والتكنولوجي والقائم على القيم بين إسرائيل وألمانيا".