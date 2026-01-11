غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بذريعة استهداف بنى تحتية لحزب الله

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، مدّعيًا استهداف بنى تحتية لحزب الله، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت منطقتي المحمودية والدمشقية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه شنّ هجمات جوية استهدف ما وصفه بـ"بنى تحتية" تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك وفق بيان مقتضب صدر عنه، ألحقه بآخر زعم فيه "استهداف مواقع لتخزين أسلحة".

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات جوية "عنيفة" استهدفت منطقتي المحمودية والدمشقية في جنوب البلاد.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، إنذارًا عاجلًا إلى سكان بلدة كفر حتا جنوب لبنان، طالبهم فيه بإخلاء مبانٍ محددة بزعم أنها تُستخدم كبنية تحتية عسكرية لحزب الله.

الهجمات الإسرائيلية تتواصل على المنطقة الواقعة بين بصليا وسنيا في إقليم التفاح بجنوب لبنان



ولاحقا، ذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن "الطيران الحربي المعادي شن غارات بين بصليا وسنيا في منطقة جزين"، كما "شن الطيران الحربي المعادي غارة على تبنا، والصاروخ لم ينفجر".

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات جوية استهدفت منطقة المحمودية في جنوب لبنان، في إطار تصعيد جوي متواصل على المنطقة.

وأضافت المصادر أن الغارات طاولت أيضًا منطقة برغز في قضاء حاصبيا، إلى جانب استهداف مرتفعات الريحان وأطراف بلدة جباع، من دون أن ترد حتى الآن تفاصيل مؤكدة حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

بدوره، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفّذ غارات استهدفت ما وصفها بـ"فتحات انفاق استخدمت لتخزين وسائل قتالية داخل عدة مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

وادّعى جيش الاحتلال في بيانه أن "خلال الأشهر الماضية تم رصد أنشطة لحزب الله داخل هذه المواقع بما يشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وأضاف أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

وقال جيش الاحتلال، في بيان آخر، إنه "سيهاجم على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية" تابعة لـحزب الله داخل البلدة، وذلك "للتعامل مع محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطته فيها"، على حدّ تعبيره.

وطالب البيان سكان "المجمع المحدد باللون الأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له" بإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر، مدعيًا أن هذه المباني تقع "بالقرب من مجمع يستخدمه حزب الله".

وحذّر جيش الاحتلال من أن "البقاء في منطقة المجمع المحدد يعرض السكان للخطر"، دون أن يورد تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو توقيت الهجوم المحتمل.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية مع حزب الله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.