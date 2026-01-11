في الذكرى الثلاثين لاغتياله: الاحتلال يعلن اعتقال أرملة الشهيد يحيى عياش

شرطة الاحتلال تعلن اعتقال سيدة من نابلس قالت إنها أرملة الشهيد يحيى عياش، بدعوى نشر مضامين "تحريضية" عبر شبكات التواصل، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لاغتياله، وذلك ضمن حملة اعتقالات طاولت أيضًا مواطنًا آخر من المدينة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال سيدة فلسطينية من سكان نابلس، قالت إنها أرملة الشهيد يحيى عياش، وذلك بزعم "نشر مضامين تحريضية" و"تمجيد" أنشطة المقاومة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لاغتياله.

وبحسب بيان صادر عن شرطة الاحتلال، فإن الاعتقال نُفّذ خلال نهاية الأسبوع في إطار نشاط مشترك بين وحدة "مكافحة الجريمة" في منطقة شمالي الضفة وقوات من "حرس الحدود"، حيث جرى توقيف السيدة، وهي في الخمسينيات من عمرها، وتحويلها إلى التحقيق.

وادّعت الشرطة أن المعتقلة نشرت في الأيام الأخيرة منشورات وصفتها بـ"التحريضية"، من بينها عبارة قالت فيها: "غزة، أنتِ جديرة بهذا الجسد الذي طالما ألقى الرعب في قلب العدو، ليكون على أرضك"، وهي عبارة اعتبرتها الشرطة "إشادة مباشرة بالمقاومة".

كما زعمت الشرطة أن من بين ما نُسب إلى السيدة نشر "مقطع ترويجي" يتضمن مشاهد لعمليات تفجيرية استهدفت حافلات، إلى جانب صور مرتبطة بالسلاح والانفجارات وجنازات جماعية، وينتهي، وفق البيان، بـ"دعوة تحريضية لمواصلة الطريق"، تحت عنوان "استعادة الأمل".

واعتبرت شرطة الاحتلال أن هذه المنشورات "تمجيدًا لأعمال إرهابية وإشادة بمنفذيها"، وهو ما يشكّل، بحسب القانون الإسرائيلي، "مخالفة جنائية".

وفي بيانها، أعادت الشرطة التذكير بسيرة يحيى عياش، واصفة إياه بـ"المهندس"، وقالت إنه كان "من مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس ومن منظّري العمليات الاستشهادية"، محمّلة إياه المسؤولية عن "مقتل مئات الإسرائيليين"، مشيرة إلى أنه اغتيل عام 1996 في عملية نفذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وزعمت الشرطة كذلك أن السيدة "أشادت بمقاومين آخرين"، وقدّمتهم في منشوراتها على أنهم "إخوة ونجوم الطريق"، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن "تعظيم العمل الإرهابي المسلح".

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة عن اعتقال رجل آخر من سكان نابلس، في الخمسينيات من عمره، بزعم "نشر مضامين تحريضية والتماهي مع تنظيمات إرهابية" عبر الإنترنت، حيث جرى توقيفه من قبل عناصر شرطة "أريئيل" وقوات من "حرس الحدود"، وتحويله إلى التحقيق.

وقال شرطة الاحتلال، في ختام بيانها، إنها تواصل ما وصفته بـ"العمل الحازم وغير المتهاون" ضد من تسميهم "محرضين وداعمين للإرهاب"، سواء في الفضاء العام أو عبر الشبكات الرقمية، مشددة على أنها "لن تسمح بنشر أي مضامين تعتبرها داعمة للعنف".

وأضافت الشرطة أنها تعمل "بتعاون كامل مع مختلف الأجهزة الأمنية"، بهدف "رصد واعتقال وتقديم كل من يعبّر عن دعم للمقاومة إلى المحاكمة"، مشددة على ما وصفته بسياسة "صفر تسامح".