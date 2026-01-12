ليفين يهدد بـ"تجفيف" العليا من القضاة ويدفع لعدم الامتثال لقراراتها

وزير القضاء الإسرائيلي يكشف في تسجيلات مسرّبة عن خطة عملية لتعطيل تعيين القضاة وتقويض قرارات المحكمة العليا، في إطار إعادة إحياء مشروع الانقلاب القضائي. تصريحات ليفين تعكس انتقال الحكومة إلى الدفع العلني لتقويض الجهاز القضائي قبل انتهاء ولايتها الحالية.

جدد وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، هجومه على جهاز القضاء بتصريحات غير مسبوقة حملت تهديدات مباشرة، وتحدث عن خطوات عملية تهدف إلى "تجفيف" المحكمة العليا، عبر تعطيل تعيين قضاة جدد والدفع نحو عدم الامتثال لقراراتها، ملوّحًا بإفراغ المحكمة من قدرتها على العمل، في سياق إعادة إحياء خطة حكومة بنيامين نتنياهو، لتقويض جهاز القضاء.

وجاءت تصريحات ليفين خلال محادثة صوتية مع عشرات الناشطين من حزب الليكود على منصة "إكس"، سُربت تسجيلاتها، ونُشرت مضامينها في موقع "واللا" الإسرائيلي، حيث عرض ليفين تصوره للعلاقة مع السلطة القضائية، وتحدث بصراحة عن آليات الضغط على المحكمة العليا، وعن استئناف الحكومة للدفع بتشريعات تُقوّض مكانتها وصلاحياتها.

وركّز ليفين في حديثه على ملف تعيين قضاة المحكمة العليا، واعتبره "المسألة الأهم"، قائلاً: "إذا كنتم مستعدين لاتفاق، فأنا مع ذلك، لكن الاتفاق يجب أن يؤدي إلى دخول قضاة لم يجلسوا في المحكمة العليا من قبل". وأضاف ملوّحًا بالتصعيد: "إذا لم توافقوا، وقررتم الانتظار حتى الولاية المقبلة، فقد يحدث أن نتراجع نحن أيضًا، وحينها سأنتظر كامل الولاية التالية" لاستئناف عملية تعيين القضاة.

"إما التغيير أو اختفاء المحكمة"

وهدد ليفين صراحة بتجفيف المحكمة العليا عبر تعطيل التعيينات، وقال: "في الولاية المقبلة سيتبدل خمسة قضاة آخرين، أي تسعة من أصل خمسة عشر. هذا يتركهم أمام خيارين: إما أن ‘تختفي‘ المحكمة عمليًا، وتبقى مع ستة قضاة لا تسمح لها بالعمل، أو تغيير جذري بدخول قضاة مختلفين تمامًا".

واعتبر أن "كل ما نراه اليوم نابع من سيطرة قلة، بعضهم راديكاليون جدًا، على المحكمة العليا وبغيتس". وأضاف ليفين أن هذه القلة "تفرض قراراتها ومواقفها على الجمهور بأسره"، معتبرًا أن "فرص تغيير هذا الواقع من أساسه ممتازة"، رغم أن بناءه "استغرق عشرات السنين"، على حد تعبيره.

وتطرق ليفين إلى رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، معلنًا عزمه المضي بإجراءات شخصية ضده، عقب ما وصفه بـ"مخالفات" ثبتت في تقرير مفوض الشكاوى ضد القضاة.

وقال: "عينت محاميًا لإعداد شكوى، وهي مسألة أيام حتى تُقدَّم وتُنشر للجمهور". وتفاخر ليفين بصدامه مع عميت قائلاً: "لم يكن أحد يعرف من هو يتسحاق عميت قبل أن أبدأ النضال ضده... عدم اعترافي به وعدم التعاون معه لهما معنى هائل".

"أطلقوا النار عليّ من الخلف"

وعن تعثر تمرير "الإصلاح القضائي" في آذار/ مارس 2023، قال ليفين إن التشريع أُوقف "بضغط شديد من داخل الائتلاف"، مضيفًا: "كان ذلك أشبه بإطلاق نار عليّ من الخلف"، ومتهمًا أطرافًا في الليكود، وعلى رأسهم وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بإفشال الخطة.

وقال ليفين أن حزب "يهدوت هتوراه" بات مستعدًا لدعم التشريعات، معربًا عن أمله بتمرير سلسلة قوانين خلال ما تبقى من الدورة البرلمانية، بينها القانون المتعلق بقسم التحقيق مع عناصر الشرطة، وتفكيك صلاحيات منصب المستشار القضائي، وقانون تركيبة الهيئات القضائية في المحكمة العليا.

وأعلن ليفين نيته الدفع نحو قرار في الكنيست يعتبر أن "كل قرارات المحكمة العليا بشأن إلغاء قوانين أساس هي عديمة الصلاحية"، قائلاً: "الكنيست يجب أن يعلن أن هذه القوانين ما زالت سارية، وأن الإلغاء تم دون صلاحية".

وتحدث ليفين عن رفضه السابق الامتثال لقرار المحكمة الذي منع تعيين أرييه درعي وزيرًا، قائلاً إنه اقترح إعادة تعيينه عبر الكنيست. كما ربط ذلك بالجدل القائم حول احتمال إقالة إيتمار بن غفير، معتبرًا أن "قبول تدخل القضاء في إدارة الوزير لوزارته هو أمر لا يُحتمل".

كما اعتبر ليفين أن الصراع مع القضاء "معركة كبرى" لا مجال للتراجع عنها، مشددا على أن "ورقة الاقتراع لا يمكن تجاهلها"، متهما الجهاز القضائي بتقويض الديمقراطية، في خطاب يعكس انتقال الحكومة إلى مرحلة الدفع العلني لكسر قرارات المحكمة وتقويض مكانتها.