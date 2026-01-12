نتنياهو يهاجم التحقيق مع رئيس طاقم مكتبه: حملة ابتزاز بعد الفشل في هزيمتي انتخابيًا

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جهات لم يسمّها بشن "حملة ابتزاز سياسية"، تعليقًا على التحقيق مع رئيس طاقم مكتبه بشبهة عرقلة التحقيق في قضية تسريب وثائق سرية، معتبرًا أن التحقيقات محاولة للضغط عليه بعد الفشل في هزيمته انتخابيًا.

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجهاز القضائي وخصومه السياسيين وانتقد التحقيق الجنائي الذي أُجري مع رئيس طاقم مكتبه، تساحي بروفرمان، عقب اقتياده للتحقيق بشبهة عرقلة التحقيق في قضية تسريب وثائق سرية.

واعتبر نتنياهو، في تسجيل مصوّر نشره عبر منصاته، مساء الإثنين، أن ما يجري يأتي في إطار ما وصفه بـ"حملة منظمة" تستهدفه سياسيًا بعد فشل خصومه في هزيمته انتخابيًا. وقال نتنياهو إنه "غير متأثر" بالتحقيقات.

وأضاف "هذا هو المصنع ذاته، محاولة الصيد ذاته. الأمر يحدث لأنهم لا ينجحون في هزيمتي في الانتخابات". وادعى أن الجهات التي تقف خلف التحقيق "تجلبني إلى المحكمة... المحاكمة تنهار، ثم تنتقل إلى التحقيق مع كل مساعد من مساعديّ على حدة بهدف الضغط عليه ومحاولة ابتزازهم".

وتابع: "هم يعلمون أنه لا يوجد شيء، لكنهم يريدون الوصول إلى ما يحمله بيده، الهاتف. ومن الهاتف يبحثون عن شيء. لا يجدون شيئًا، فيكررون ذلك مرة بعد مرة". وأضاف نتنياهو، الذي لم يحدد الجهة التي يقصدها، أن "الجمهور لم يعد يشتري" هذه الرواية، معتبرًا أن ما يجري "مسرحية ومحاولة ابتزاز لم تعد تنجح".

وكانت الشرطة قد وصلت إلى منزل بروفرمان في مدينة نِس تسيونا، الأحد، واقتادته للتحقيق تحت طائلة التحذير، بشبهة عرقلة سير التحقيق في قضية تسريب وثائق سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

وفي السياق نفسه، استدعت الشرطة الإسرائيلية الموظف في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، عومر منصور، للإدلاء بإفادته أمام المحققين، ضمن توسيع دائرة التحقيق في القضية.

وخضع بروفرمان لتحقيق استمر نحو 13 ساعة، صودرت خلاله هاتفان نقالان، فيما لم تُنفّذ عملية تفتيش داخل منزله. وصباح اليوم، قدّم بروفرمان استئنافًا على قرار الشرطة إبعاده عن مكتب رئيس الحكومة لمدة 15 يومًا.

وفي الاستئناف الذي قُدّم إلى محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، قال محامو بروفرمان إنه "اضطر خلال ساعات الليل إلى الموافقة على شروط الإفراج، مع التأكيد على أن ذلك تمّ تحت الاحتجاج وبلا خيار"، معتبرين أن "التحقيق سياسي وهذياني".