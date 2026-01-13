إسرائيل تعلن إطلاق سراح مواطن كان محتجزًا في فنزويلا

إسرائيل تعلن الإفراج عن مواطن من السجون الفنزويلية بعد أكثر من عام على اعتقاله، في إطار مساعٍ دبلوماسية شاركت فيها عدة دول، من دون الكشف عن أسباب احتجازه، وذلك عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

أعلنت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن مواطن إسرائيلي كان معتقلا في فنزويلا منذ أكثر من عام، ووصوله إلى إسرائيل خلال الساعات الأخيرة، في إطار جهود دبلوماسية شاركت فيها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والنمسا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، فإن الذي المواطن الذي أفرج عنه يدعى يعقوب هراري، ويبلغ من العمر 71 عامًا ويحمل كذلك الجنسية الأرجنتينية. في حين لم يتطرق البيان إلى خلفية اعتقاله في فنزويلا.

وادعت الخارجية الإسرائيلية أن هراري كان محتجزًا في ظروف وصفتها أنها "صعبة جدًا"، و"من دون إجراء قضائي منظّم أو تلقي علاج طبي:، إلى جانب معتقلين محليين وأجانب آخرين، على حد تعبيرها.

وأضاف البيان أن قسم الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية رافق ملف هراري طوال فترة احتجازه، وأبقى على تواصل متواصل مع أفراد عائلته، في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وفنزويلا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنها عملت، من بين قنوات أخرى، عبر سفارة إسرائيل في كولومبيا، ومن خلال "سفارات أجنبية وجهات دبلوماسية في عدد من الدول الصديقة"، بهدف تمكين زيارات له داخل السجن، والحفاظ على قنوات تواصل معه، وتقديم دعم خلال فترة اعتقاله.

وتابع البيان أن قضية هراري طُرحت في محادثات سياسية، وأن "قنوات دبلوماسية مختلفة" فُعّلت مع عدد من الدول لدفع مسار الإفراج عنه، مشيرًا إلى مشاركة منسق ملف الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، في هذه الجهود عبر قنوات دولية.

وأفادت الوزارة بأن عائلة هراري أُبلغت مساء الإثنين بقرار الإفراج عنه، قبل نقله على متن رحلة مباشرة إلى روما، حيث تلقى مرافقة ومساعدة من السفارة الإسرائيلية، ومن ثم واصل رحلته إلى إسرائيل.

وختمت وزارة الخارجية بيانها بتوجيه الشكر لدول قالت إنها ساهمت في الجهود الدبلوماسية، ومن بينها الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، والنمسا، دون توضيح طبيعة هذه الجهود.

وعلى صلة، أعلنت إسبانيا، الثلاثاء، أن السلطات الفنزويلية أطلقت سراح ثلاثة سجناء إسبان آخرين من فنزويلا، بعد الخمسة الذين أفرجت عنهم الأسبوع الماضي، عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلنت فنزويلا التي اختطفت القوات الأميركية القبض رئيسها مادورو في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، إطلاق سراح 116 سجينا سياسيا. وأعرب أقارب السجناء عن انزعاجهم من بطء عمليات الإفراج عنهم.

وتُقدّر منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء السياسيين في فنزويلا بما يراوح بين 800 و1200 سجين.

وأُطلق نحو خمسين شخصا منذ الخميس، بحسب إحصاءات أجريت استنادا إلى أرقام من منظمات غير حكومية ومن المعارضة.

وكانت الحكومة الفنزويلية وعدت في 8 كانون الثاني/يناير بالإفراج عن السجناء السياسيين، بضغط من الولايات المتحدة.