تقرير: تعطيل نشر التحقيق بملف المدعية العسكرية يخدم معركة بن غفير القضائية

قرار المفوض العام للشرطة بتعليق نشر نتائج التحقيق بملف المدعية العسكرية يتقاطع مع المعركة القضائية والسياسية التي يخوضها الوزير المسؤول عن الشرطة، بن غفير، في سياق ضغوط ائتلافية وتساؤلات متصاعدة حول استقلالية قيادة الشرطة وحدود تدخل المستوى السياسي.

يتقاطع تعطيل نشر نتائج تحقيق الشرطة الإسرائيلية بشأن قضية المدعية العامة العسكرية السابقة، يفعات تومير يروشالمي، مع المعركة القضائية والسياسية التي يخوضها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في مواجهة الجهاز القضائي، في ظل مطالبات متصاعدة بإبعاده عن منصبه.

ويبرز في هذا السياق انصياع المفوض العام للشرطة، داني ليفي، لقرار تأجيل نشر التحقيق، بما أتاح لبن غفير توصيف المستشارة القضائية للحكومة بأنها "مشتبه بها محتملة"، وهو توصيف يخدم خطابه السياسي والقانوني الساعي إلى نزع الشرعية عن الجهات التي تطالب بتقييد صلاحياته أو إقصائه.

ويتصاعد في الأسابيع الأخيرة التوتر داخل المنظومة الشرطية الإسرائيلية، على خلفية قرار المفوض العام للشرطة تأجيل نشر خلاصات التحقيق، في خطوة تعيد إثارت التساؤلات السياسية والقانونية حول استقلالية قرارات قيادة الشرطة وحدود تأثير وزير الأمن القومي عليها.

وبحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، فإن قرار التأجيل جاء في سياق ضغوط علنية مارسها بن غفير وأطراف في الائتلاف الحاكم، فيما يصرّ المفوض العام للشرطة على نفي وجود أي صلة بين هذه الضغوط وبين قراره، مدعيا أن اعتباراته "مهنية وموضوعية".

ويشير التقرير إلى أن طاقم التحقيق توصّل إلى وجود قاعدة أدلّة تتيح تقديم لوائح اتهام بحق المدعية العسكرية العامة وعدد من كبار المسؤولين في النيابة العسكرية، لكنه خلص في المقابل إلى عدم وجود مؤشرات على تورّط جهات خارج هذه الدائرة، بما في ذلك كبار مسؤولي وزارة القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، التي لم تُدرج كجهة مشتبه بها.

ورغم هذه الخلاصات، جمد المفوض العام نشر النتائج بعد أن طلب فحص المواد بنفسه، رغم إبلاغ المحكمة العليا في وقت سابق بأن التحقيق شارف على الانتهاء، وأن النتائج كانت جاهزة للنشر العلني.

ووفق المعطيات، لم يؤدّ هذا الفحص الذي أعلن ليفي أنه يعتزم القيام به إلى حسم سريع في الملف، بل تبعته سلسلة طلبات لاستكمالات وُصفت بأنها "تقنية"، نُفذت بالكامل، من دون أن يتم التراجع عن قرار تجميد النشر.

ويعرض التقرير انتقادات متزايدة، من داخل الشرطة وخارجها، تتهم المفوض العام بتجاهل توصيات طاقم تحقيق خبير ومهني، والعمل وفق اعتبارات غير معلنة، في ظل عجزه عن تقديم تفسير واضح لأسباب استمرار التأجيل، رغم استكمال جميع المتطلبات التي طلبها بنفسه.

في هذا السياق، يربط التقرير بين قرار التأجيل وبين المسار القضائي الذي يقوده بن غفير أمام المحكمة العليا، ولا سيما حججه التي وصف فيها المستشارة القضائية للحكومة بأنها "مشتبه بها محتملة" لا يحق لها إبداء موقف في ما يتعلق بصلاحيات الوزير المشرف على الشرطة.

ووفق التقرير، فإن هذا الادعاء يستند عمليًا إلى واقع لم يتشكّل إلا نتيجة تعطيل نشر نتائج التحقيق. ولا يقتصر هذا النمط، بحسب التقرير، على ملف التحقيق وحده، بل يمتد إلى قضايا أخرى تمسّ جوهر استقلالية الشرطة، وعلى رأسها ملف تعيين الضباط الكبار.

ولفت التقرير إلى أن قيادة الشرطة صادقت على عشرات التعيينات بعد استكمال جميع المراحل القانونية والمهنية، غير أن وزير الأمن القومي يمتنع عن التوقيع عليها، خصوصًا في المناصب الحساسة داخل جهاز التحقيقات، ما يجعل قرارات المفوض العام بلا أثر عملي.

ويخلص التقرير إلى أن هذا الواقع يعكس ضعفًا متواصلًا في موقف قيادة الشرطة أمام الوزير، سواء في الدفاع عن نتائج تحقيقات داخلية، أو في حماية قرارات مهنية تتعلق ببنية الجهاز القيادي، وسط تشكيك بقدرة المفوض العام على ممارسة الصلاحيات التي يمنحها له القانون فعليًا، في ظل هذا الواقع.